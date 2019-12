De klok tikt verder voor Romano's laatste kans, en wíj kunnen zijn leven redden...

Regio - Romano Gerritse stond dit jaar al eerder in De Havenloods. Maar dat was nog niet genoeg. Want de tijd dringt voor Romano. En voor ons allemaal. Want wij kunnen Romano's leven redden door het geld bij elkaar te krijgen voor zijn stamceltherapie. Zodat hij kan blijven leven. Voor zijn dochters.

door Emile van de Velde

Je hart breekt als je Romano hoort praten over zijn tweeling Zoë en Sarah. Bijvoorbeeld als hij dat verhaal vertelt over die keer dat Zoë hem met zijn rolstoel wilde helpen. "Ik protesteerde, dat wilde ik niet. En toen zei ze: 'Nou, jij hebt ons vroeger toch ook in de kinderwagen getild, nu is het onze beurt'." En Zoë's zusje Sarah heeft haar vader inmiddels luid en duidelijk te verstaan gegeven dat ze later kinderen wil, maar dat die kinderen dan wel hém als opa moeten meemaken. Even voor de duidelijkheid: Zoë en Sarah zijn pas acht jaar oud.

Het kan hard gaan met de ziekte die Romano heeft, een progressieve vorm van de zenuwaandoening MS. In augustus stond Romano voor het eerst in De Havenloods om zijn doneeractie te lanceren. Een maand later vertelde hij over zijn wonderlijke avontuur op het festival Nacht van de Kaap waar een volslagen vreemde beloofde 5000 euro op zijn rekening te storten. En dat nog deed ook.

Steun krijgt hij dus zeker wel. Van de boksclub waar hij probeert zo fit mogelijk te blijven. Van de golfclub waar hij vorige week nauwelijks uit zijn woorden kwam. Van nog veel meer lieve mensen.

Maar het is nog niet genoeg om te blijven leven.

En het zure is, genezing is gewoon mogelijk. In Rusland en Mexico zijn ze er al hartstikke ver mee. En dus moet Romano naar Mexico. Daarvoor heeft hij 70.000 euro nodig. De stand nu? 28.818 euro. In oktober 2020 moet Romano de stamceltherapie hebben gehad, daarna is het te laat. "Ik ken inmiddels heel veel mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten. Sommigen hadden in acht maanden het geld bij elkaar, anderen deden er twee jaar over. Maar ze zijn allemaal genezen, de slagingskans in Mexico is tachtig procent."

Sinds Romano afgelopen zomer begon met de doneeractie 'Romano's laatste kans' is hij flink achteruit gegaan. Zonder zijn rolstoel kan hij inmiddels niet meer. En ook in zijn hoofd wordt het steeds moeilijker. 'MS is een zenuwaandoening, dat merk je ook in je hersens. Ik kom soms moeilijk op woorden, praten gaat lastiger. En denken ook. Vorige week hielp ik mijn dochters met huiswerk. Ik weet heus wel hoe de tafel van zeven gaat. Maar ik kon er gewoon niet meer opkomen...'

Romano's laatste kans

Website: http://romanoslaatstekans.nl

Email: info@romanoslaatstekans.nl

Facebook: Romanoslaatstekans

Romano's laatste kans: rekeningnummer: NL42INGB0008729264