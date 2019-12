Schiedam proeft van lang vervlogen tijden

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Bart Bos bezocht het Dickens festijn en vond zich even terug in lang vervlogen tijden.



'Hoe zou het zijn geweest om te leven in de 19e eeuw, waar rijk en arm duidelijk zichtbaar was aan de kleding en het uiterlijk? Terug in de tijd is nog steeds onmogelijk, maar proeven van de sfeer, dat was dit weekend wel mogelijk op de historische Dam en Vlaardingerstraat tijdens het Dickens festijn.

'In een decor van Dickensstijl met straattoneel, zangkoren, kooplui in Dickensstijl en oude ambachten was het een belevenis voor groot en klein waarbij natuurlijk de Kerstman niet ontbrak. Eventjes jezelf wanen in de verhalen van Dickens zoals, wie kent ze niet: Scrooge en A Christmas Carol. Dronken schavuiten, zwervers, weeskinderen en aristocraten, de hoofdrolspelers uit Dickens verhalen, je kon ze allemaal tegen het lijf lopen tijdens het festijn dat werd geopend door Burgemeester Lamers die zich voor de gelegenheid ook in Dickensstijl had gekleed. Het enige wat ontbrak om dit kerstverhaal compleet te maken was een laag sneeuw.'