Een clubhuis vol ouderen in kerstsferen bij P.P.S.C.

Schiedam – De in kerstsferen omgetoverde kantine van de Schiedamse voetbalvereniging P.P.S.C. was donderdagmiddag 19 december gevuld met bijna 60 55-plussers die genoten van een kersthigh-tea, aangeboden door P.P.S.C. en Het Nationaal Ouderenfonds. De ouderenraad van P.P.S.C. organiseert sinds oktober elke week De Derde Helft op haar accommodatie. De Derde Helft is een programma van Het Nationaal Ouderenfonds dat als doel heeft de sportkantine een vernieuwde functie geven, namelijk die van een centrale plek waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten voor activiteiten, een kopje koffie en een goed gesprek.



Op donderdagmiddag komen ouderen uit Schiedam bij P.P.S.C. samen om activiteiten te ondernemen zoals jeu de boules, walking football, biljart, sjoelen of tafeltennis. Regelmatig wordt een bijzondere activiteit georganiseerd, zoals deze kerst high tea. Ouderen uit heel Schiedam genoten deze middag van elkaars aanwezigheid, de sfeer, het eten en livemuziek, verzorgd door het muzikale duo 'Coen&Peter'. Ouderenraadleden Wim Meijboom en Peter Bax organiseerden deze high tea. Meijboom kijkt met volle tevredenheid terug op de middag: "Het geeft heel veel voldoening om te zien hoeveel mensen plezier hebben beleefd aan deze middag. Naast het muzikale duo bleek zelfs dat we een verrassend goede DJ in ons midden hadden die iedereen aan het zingen kreeg!". Het organiseren van een dergelijke activiteit geeft Meijboom en Bax veel energie. Zeker nu het de ouderenraad met deze activiteit gelukt is om naast de vaste bezoekers van 'Een Bakkie doen bij P.P.S.C.' 30 nieuwe bezoekers aan te trekken. Donderdag 9 januari start P.P.S.C. het jaar met een feestelijke nieuwjaarsreceptie. Vanaf die datum is er elke donderdagmiddag weer 'Een bakkie doen bij P.P.S.C.'. Iedereen is welkom.

'Een bakkie doen bij P.P.S.C.'

In oktober 2019 is voetbalvereniging P.P.S.C. als eerste club in de regio gestart met De Derde Helft. Wekelijks organiseren vrijwilligers uit de ouderraad activiteiten in de kantine van P.P.S.C. onder de naam 'Bakkie doen bij P.P.S.C.'. Elke donderdagmiddag komt er zo een grote groep ouderen bij elkaar om met elkaar activiteiten te ondernemen zoals jeu de boules, tafeltennis, biljart of walking football, of om gewoon 'een bakkie te doen'. Elkaar ontmoeten staat centraal. Iedereen is welkom op donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur op sportpark Thurlede, Parkweg 419 in Schiedam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met leden van de ouderenraad Wim Meijboom (06-22937078) en Peter Bax (06-24791747) / 100jaarvitaal@gmail.com.















De 100% ouderenvriendelijke sportomgeving

Het Ouderenfonds startte ruim 5 jaar geleden met het stimuleren van de 100% ouderenvriendelijke sportomgeving middels het programma OldStars walking football, een aangepaste spelvorm voor 55- plussers waarbij niet gerend mag worden. Inmiddels biedt OIdStars meerdere aangepaste sporten aan voor ouderen en sluit de Derde Helft hier naadloos op aan.











Over het Nationaal Ouderenfonds



Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers in voor de samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. Onze activiteiten zijn uitnodigend, laagdrempelig en altijd gericht op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen in beweging te komen en sociaal actief te blijven. Want: ouder worden doe je samen!





















