Herman van Veen komt naar Schiedam

Schiedam - Vol trots kondigt Theater aan de Schie in Schiedam de allereerste voorstelling van seizoen 2020-2021 aan. Herman van Veen komt met zijn nieuwe voorstelling 75 'dat kun je wel zien dat is hij' op zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020 naar Theater aan de Schie. De kaartverkoop is gisteravond - vrijdag 20 december - gestart.



Muzikant en schrijver Herman van Veen wordt op 14 maart 2020 75 jaar oud en viert dat met de muzikale voorstelling 75 'dat kun je wel zien dat is hij'!

De kaartverkoop voor de voorstellingen zijn gestart op vrijdag 20 december om 20.00 uur. Kijk op www.theateraandeschie.nl voor meer informatie en het reserveren van kaarten.