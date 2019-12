Extra nominatie sportverkiezing van het jaar: Kelly Dulfer!

Schiedam - Op 18 december vonden de landelijke sportverkiezingen van het jaar 2019 plaats. Vanwege de uitzonderlijke prestatie van het Nederlandse handbalteam, heeft de organisatie van deze verkiezingen (NOC-NSF en de NOS) besloten om het handbalteam toe te voegen aan de genomineerden voor sportploeg van het jaar. In navolging van dit besluit, heeft ook de Schiedamse vakjury gisteren besloten om niet voorbij te gaan aan deze geweldige prestatie.



Daarom heeft de vakjury besloten om Kelly Dulfer, vaste kracht in het Nederlands handbalteam, te nomineren voor Sporter van het jaar 2019 in Schiedam. Dit betekent dat in deze categorie in totaal vier sporters zijn genomineerd (Britt Eerland, Wessel Keemink, Ahmad Mendes Moreira en Kelly Dulfer).

Van 8 tot en met 15 januari kunnen Schiedammers opnieuw stemmen in deze categorie. De andere categorieën blijven ongewijzigd dus daar zal niet meer op kunnen worden gestemd. Stemmen kan weer via www.lekkerbezigschiedam.nl.