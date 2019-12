De Driespan is trots op nominatie Anne-Marie van der Lindenprijs en blij met mooi bedrag!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!



Wat was het spannend voor DrieMaasStede en dierenpark De Driespan. Als genomineerde maakte De Driespan namelijk kans op de Anne-Marie van der Lindenprijs 2019. Een aantal medewerkers mocht de prijsuitreiking in Nolet Distillery in Schiedam bijwonen. Helaas ging De Driespan er niet met de winst vandoor, maar wel met een prachtige prijs van € 7.500,-! 'We zijn ontzettend blij met onze nominatie en deze mooie prijs. Het geld wordt o.a. gebruikt om een speciale moestuin aan te leggen.'

De winst ging dit jaar naar 'YETS verduurzaamd' van YETS Foundation uit Vlaardingen. Argos Zorggroep feliciteert hen van harte met deze mooie prestatie!

De Driespan is al sinds 1994 onderdeel van DrieMaasStede en wordt beheerd in samenwerking met Ipse de Bruggen. In De Driespan verblijven verschillende kleine boerderijdieren. Deze dieren en het terrein worden onderhouden door dierenverzorgers van Ipse de Bruggen. Dit geeft hen een leuke en zinvolle dagbesteding. De Driespan vervult hiermee een waardevolle maatschappelijke functie. In De Driespan kunnen onze bewoners en hun bezoekers genieten van het buiten zijn en elkaar ontmoeten. Onlangs is het dierenpark van plek verhuisd en het resultaat is er een om trots op te zijn: een prachtig vernieuwd dierenpark grenzend aan het terras van de brasserie van DrieMaasStede.