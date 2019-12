Kijk- en fotografeer-wand voor ijsvogel liefhebbers

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!



Zaterdag 14 december heeft een aantal vrijwilligers in samenwerking met de Gemeente Schiedam een kijk- en fotografeer-wand gemaakt nabij de Poldervaart en Begraafplaats Beukenhof. Dit initiatief ontstond in het afgelopen voorjaar tijdens het broedseizoen van de ijsvogels. Nabij de boomwortelstronk waar de ijsvogels in broeden, werd het ontzettend druk met mensen die dit wilden bekijken en fotograferen. Helaas ging dat in sommige gevallen niet helemaal goed, waardoor er wat verstoring optrad.

Inmiddels staat de wand er, en heeft de gemeente o.a. een pad naar het scherm en een fietsenrek gemaakt. In het voorjaar komt er nog wat beplanting links en rechts van het scherm en wordt er nog een info bord geplaatst, met daarop ook wat foto's. Bovendien komt er waarschijnlijk nog een officieel momentje met een wethouder erbij.

Wij hopen dat we met dit scherm een bijdrage hebben kunnen leveren aan het welzijn van de ijsvogels, zodat zij in alle rust kunnen gaan broeden. En op deze manier kan toch iedereen mee blijven genieten van deze bijzondere vogel en zijn broedgedrag.

Vanuit de regionale omroep is er ook al belangstelling getoond voor de wand. Afgelopen donderdag heeft ondergetekende een interview gegeven voor Schie tv.

(Wilma van Holten)