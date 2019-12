Nico's oliebollen scoren een 10 in test!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!



De oliebollen van Nico Sterrenberg op de Koemarkt zijn wederom uitgeroepen tot de beste van Zuid-Holland! De bollen kregen een 10! 'U kunt zich natuurlijk voorstellen dat ik hier heel blij mee ben en dit nieuws wil ik met iedereen delen.'

De oliebollentest is dit jaar online te bekijken. Op oliebollentestonline.nl wordt uitgelegd dat 'door verschillen van mening en visie, het panel dit jaar in afgeslankte versie verdergaat.'

'De ranglijsten zullen wederom worden opgesteld per provincie en zodoende zijn er ook weer 12 winnaars. Per provincie worden maximaal 15 verkooppunten getest. De ranglijsten zullen in het aantal niet gelijk zijn, daar in sommige provincies meer verkooppunten zijn dan in andere provincies. Ook is dit afhankelijk van het aantal bakkers en kraamhouders die zich per provincie aanmelden.'

Alle uitslagen vind je op oliebollentestonline.nl/zuid-holland/