Stedelijk Museum Schiedam trekt recordaantal bezoekers

Schiedam - Het Stedelijk Museum Schiedam kijkt terug op een uitzonderlijk goed jaar. In 2019 komen naar schatting 70.000 mensen, een recordaantal. Dat is een stijging van 31% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal bezoekers uit Schiedam bleef gelijk. Circa 31% (toevallig hetzelfde percentage) van het bezoek is Schiedammer.



De toename is vooral te danken aan de tentoonstelling Meesterlijke vrouwen. In het laatste weekend kwamen daar meer dan duizend bezoekers op af. Ook de tentoonstelling over Corneille, een van de oprichters van CoBrA, bracht veel mensen op de been. Directeur Deirdre Carasso: 'Vorig jaar steeg het aantal bezoekers al met 9%. Dat deze opwaartse trend zich zo sterk heeft doorgezet, overtreft onze verwachtingen. En dan wonnen we ook nog eens de BankGiro Loterij Museumprijs.' Vergelijk je de bezoekcijfers met 2017 (ruim 45.000) dan gaat het om een stijging van 50%.



Niet mooi

Het winnen van de BankGiro Loterij Museumprijs was een van de hoogtepunten van 2019. Daardoor mag het museum zich nu het publieksvriendelijkste museum van Nederland noemen. Bijzonder was de aanloop naar de verkiezing. 'Hartverwarmend hoeveel mensen zich voor het museum hebben ingezet, zowel in Schiedam als in de rest van Nederland', zegt Carasso. De actie waarbij je met een bord met een tekst als Stem voor het museum waar je kunst niet mooi hoeft te vinden op de foto ging, ontketende een ware hype. De bekendmaking van de prijs werd rechtstreeks op televisie uitgezonden tijdens het televisieprogramma Koffietijd.



Kerstival

Het museum sluit 2019 af met verschillende tentoonstellingen en activiteiten. De tentoonstelling Modest Fashion, t/m 9 februari 2020, gaat over hippe bedekkende kleding. Het Stedelijk Museum Schiedam is het eerste museum dat aandacht besteedt aan dit internationale fenomeen. Knippen en plakken doen we allemaal, maar als een kunstenaar ermee aan de gang gaat, dan krijg je iets bijzonders. Dat is te zien op de tentoonstelling Magische collages, t/m 19 januari 2020. Tijdens de feestdagen is het Kerstival in het museum. Dat wordt gevierd met de tentoonstelling Kerstgroeten aan het koningshuis met kleine schilderijen van Rien Poortvliet. En dan is er het Modeltrein Kerstfestijn met elke dag een workshop om modeltreintjes te maken. Ook open: de tentoonstellingen Rothko & ik en Van CoBrA tot boorolie.



Poep

Wat terugkijkend naar 2019 vooral opvalt is de diversiteit aan tentoonstellingen en events, misschien wel de sleutel tot succes. Er waren tentoonstellingen over kunst en geschiedenis. Manzoni in Holland waarmee het jaar aftrapte, ging over een van de belangrijkste internationale kunstenaars van de twintigste eeuw. Zijn iconische blikje poep staat in alle kunstgeschiedenisboekjes. Mensen konden op een sokkel gaan staan waardoor ze een levend kunstwerk werden. De tentoonstelling In de Hoogstraat stond stil bij de verhalen van de mensen in de straat waaraan het museum is gevestigd: de Hoogstraat, een dijk van een straat.

Boksen

Ook ging het over onderwerpen die mensen bezighouden, zoals de invloed van sociale media op jongeren. Twee Schiedamse scholieren, Isa & Lisa die dit jaar hun eindexamen behaalden, maakten samen met het museum de tentoonstelling Post/delete. Het museum vertelde samen met boksschool De Haan verhalen over de relatie tussen boksen en kunst. Tijdens het boksweekend in september stapten de directeur en kunstenaar Anne Wenzel met elkaar in de ring. Veel mensen in de kunstwereld boksen. Denk aan kunstenaar Andy Warhol en museumdirecteur Jan Hoet. Het was voor het eerst dat twee kunstvrouwen tegenover elkaar stonden.

Vrouwen

Dat sloot aan bij een van de thema's van 2019; het 100-jarig vrouwen kiesrecht. In het verlengde daarvan was de zeer succesvolle tentoonstelling Meesterlijke vrouwen te zien met werk van veelal onbekende kunstenaars. Er waren modeshows van vrouwen met beschilderde buiken en modellen met modest fashion-outfits. Winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2019, de prijs voor jong talent, was toevallig ook een vrouw: Funda Gül Özcan. Haar installatie met regenboog en bliksemschicht kocht het museum aan, samen met SCHUNCK in Heerlen. Ook wist het museum een drieluik van herman de vries blijvend te herenigen. De werken 1, 2 en 3 uur onder mijn appelboom (1975) waren in bezit van drie verschillende eigenaren.

Televisie

Het museum kwam op verschillende momenten bij de televisiekijker binnen. De Tussen Kunst & Kitsch, opgenomen in het Stedelijk Museum Schiedam. Aan het einde van het jaar straalde rapper Mona Haydar bij het NOS Jeugdjournaal van het scherm. Haar video werd meer dan 6,5 miljoen keer op YouTube bekeken en is nu te zien in de tentoonstelling Modest Fashion.

Verwacht

In 2020 pakt het museum groot uit met de tentoonstelling Realisme nu. Daar zie je kunst die na 2000 is gemaakt. Er hangen ook abstracte schilderijen; ja, dat kan in een tentoonstelling met realistisch kunst, echt wel. 2020 brengt een nieuwe editie van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs. En solo-tentoonstellingen van Jan Eric Visser en Theo Gootjes. Visser maakt kunst van zijn eigen vuilnis. Gootjes was jarenlang politiek tekenaar van het Vrije Volk. In april staat ook de eerste museale tentoonstelling met het werk van Zoro Feigl op het programma. Beweging is daarbij het toverwoord. Er draait, piept, schuurt, spuit en druppelt van alles, een spektakel in de overtreffende trap.