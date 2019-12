Wijzers van Grote of Sint-Janskerk blijven nog even stilstaan

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!



Op woensdag 27 november is gestart met schilderwerkzaamheden aan de uurwerkkamer in de toren van de Grote of Sint-Janskerk. Het halfronde houten plafond boven het uurwerk in dit Rijksmonument is toe aan een onderhoudsschilderbeurt. Het uurwerk in deze kamer stuurt de wijzers van de klokken aan en zorgt dat het carillon op vaste tijdstippen speelt.

We verwachtten de werkzaamheden in december af te kunnen ronden. De werkzaamheden duren langer dan verwacht. Dit betekent dat de wijzers ook tijdens de feestdagen stil blijven staan.