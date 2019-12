Rotterdammer van de Week Jules Deelder (1944 - 2019)

Rotterdam - Jules Deelder was ongetwijfeld de 'beste' Rotterdammer van de Week ooit in De Havenloods, onze collega-krant in Rotterdam. Hij kreeg de eretitel ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag. Verslaggever Rachid Benhammou en fotograaf Caro Linares togen voor een hilarisch interview naar café Ari met een taart en bijna ('want zó oud ziet hij er nog niet uit') 75 kaarsjes. Het werd een geweldig verhaal, zoals we van Deelder gewend waren. En nu, nog geen maand, later, is hij er niet meer. We zullen je nooit vergeten Jules.

Hier kun je het verhaal lezen dat op 20 november in De Havenloods stond:

Onze nachtburgemeester is zondag jarig! Jules Deelder wordt 75. En dát leek ons wel een felicitatie waard. Dus is Deelder deze week onze Rotterdammer van de Week. Verslaggever Rachid Benhammou toog met een taart naar café Ari, fotograaf Caro Linares kocht kaarsjes ('Ik neem er 72 mee, want hij ziet er nog helemaal niet uit als 75'). En Jules? Die gaf zijn ongezouten mening over Rotterdam, blies in één keer alle kaarsjes uit, nam een hap taart en spoelde die weg met zijn eigen gin. Een hele fijne verjaardag zondag!

De verjaardag van de Rotterdamse schrijver, dichter en performer Jules Deelder wordt op verschillende manieren gevierd, zoals met een eigen speciale gin en met het feest op 24 november in de Doelen. Jules is natuurlijk bekend als schrijver, dichter, kunstenaar, performer, jazzkenner, dj en is ook nog eens de Nachtburgemeester van Rotterdam. Vrijdag kreeg Deelder tijdens het interview alvast een verjaardagstaart van De Havenloods. Want deze week is hij natuurlijk Rotterdammer van de Week!

door Rachid Benhammou

Om maar met een clichévraag binnen te komen; voel je je 75?

'Nou, dat is inderdaad een clichévraag. Want aangezien ik nooit eerder 75 ben geweest, weet ik niet hoe dat voelt. Ik ga er vanuit dat je elke dag opnieuw moet beginnen. Ik voel me echt niet anders dan 35 jaar geleden. Er is toch altijd iets in je wat hetzelfde blijft? Dat geouwehoer slaat nergens op.'

Wat betekent Rotterdam voor jou?

'Niks bijzonders. Ik woon er m'n hele leven. Dat is alles. Ik vind dat we een beetje gas terug moeten nemen met dat zogenaamde 'Rotterdam-gevoel'. We zijn aardig doorgeschoten in het trots zijn op Rotterdam. De grootste boerenlul die een uitspraak doet als "doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg", is dat de belichaming van het Rotterdam-gevoel? Ik ga er vanuit dat je niet gek genoeg kunt doen.'

Wat is dat dan, dat Rotterdam-gevoel?

'Er zijn bepaalde zaken in het leven, wat je niet in woorden kunt omvatten. Ook zo met het Rotterdam-gevoel; als je het kunt omschrijven, dan verdwijnt het. Dan is het weg. Weet je wat ik ook onzin vind? Die constante vergelijkingen met andere steden. Onzin. Elke stad met een beetje kloten, heeft een eigen karakter. Dan kun je toch niet de ene stad beter noemen dan de andere?'

Hoe zit het met de Rotterdammers?

'Rotterdam heeft al sinds mensenheugenis van de wereldhandel geleefd, maar in wezen zijn we zo bekrompen als de tyfus, als het om de rest van de wereld gaat. Want daar willen we niets mee te maken hebben, behalve eraan verdienen. Merkwaardige tegenstellingen. Daarnaast kunnen we er wat van om de boel mooier te laten lijken dan het is. We gaan er prat op dat Rotterdammers altijd direct en eerlijk zijn. Nou daar zouden we wat meer naar moeten leven.Maar daartegenover: Rotterdammers kunnen de meest vreselijk dingen naar elkaar toe gooien, maar toch goed bedoelen. Die grofgebekte humor, waarvan elders in het land men denkt dat je ruzie hebt. Dat is wel mooi.'

Waar kom je graag in de stad?

'Hier, in café Ari natuurlijk.'

Dat kan ik me voorstellen. Maar los van de kroeg? Misschien een bepaald bankje in het park?

'Nee natuurlijk niet. Ik ga nergens op een bankje zitten. Rot op. Dat haat ik; dat gezit op bankjes. Je bent geacht wat beters te doen met je leven dan op een bankje te gaan zitten, Rachid!'

Waar heb je nog meer een hekel aan?

'Wanneer iemand een mening verkondigt en andere mensen daarachter aan hobbelen en diezelfde mening uit gaan kotsen. En dat zelf niet eens door hebben. Pleurt lekker op joh. Sommigen noemen anderen namaak-Rotterdammers. Wat een geouwehoer. Ik vind: iedereen die in Rotterdam woont is gewoon Rotterdammer. Wat kan mij het nou verrotten waar je vandaan komt, man. Behalve dan als het gaat om Schiedammers. Rotterdam-Zuid is misschien net zo erg. Maar effe serieus: neem het woord 'illegalen'. Hoe kun je nou illegaal op de wereld zijn? Als je er eenmaal bent, dan ben er toch?'

Persoonlijk

Naam: Justus Anton (Jules) Deelder

Geboren: Rotterdam, 24 november 1944

Samenwonend met Annemarie Fok

Kinderen: Dochter Ari