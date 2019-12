Kerstviering basisschool afgelast door woningbrand tegenover school

Schiedam - Een woningbrand in een bovenwoning aan de Celsiusstraat in Schiedam is woensdagavond 18 december net op tijd ontdekt door de buren. Kinderen van basisschool de Peperclip waren getuigen van de brand. De school bevindt zich tegenover waar de brand plaatsvond. Het kerstliedjes zingen op het plein werd hierdoor afgelast.



De buren roken een brandlucht en belden hierop direct met 112. Bij aankomst van de brandweer werd inderdaad een brandhaard in een naastgelegen woning ontdekt. De brand is vermoedelijk ontstaan in een elektrisch apparaat waar kortsluiting in ontstaan is. Het apparaat lag echter naast brandbaar materiaal. Daarnaast is dit soort woningen nog voorzien van een houten vloer en plafond. De brand had dus niet veel later ontdekt moeten worden. Het vuur was uiteindelijk vrij snel onder controle.



Direct tegenover het brandende gebouw hadden zich net kinderen verzameld bij basisschool De Peperklip voor het jaarlijkse kerstfeest. Vele kinderen waren geschrokken en zijn naar huis gegaan. Het feest, wat vooraf gegaan zou worden door het gezamenlijk zingen van kerstliederen op het schoolplein werd afgelast.

(Bron: GinoPress B.V.)