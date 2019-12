robine en tineke openen in maart 2020 het huiswerkinstituut in schiedam

Ben je het achter je zoon of dochter aanlopen om te vragen of het huiswerk al gedaan is ook zo beu? Wil je rust in de tent en het weer gezellig hebben thuis? Hoe zou je het vinden als je kind thuis komt en het grootste gedeelte, of zelf alles van het huiswerk is al gedaan? Dan is er eindelijk weer eens tijd voor een ander gesprek.

Robine en Tineke

Wij zijn Robine en Tineke en vanaf 1 maart 2020 starten wij een huiswerkinstituut in Schiedam-West aan de Westerkade 20. Op deze prachtige locatie zullen wij de tweede verdieping omtoveren tot een huiselijke omgeving. Wat zou je er van vinden als jouw zoon of dochter hier direct naar schooltijd naartoe zou kunnen komen?

Waarom

Tja, waarom zou je met ons in zee gaan? Wij hebben samen vele jaren onderwijservaring èn ervaring in het begeleiden van zorgleerlingen. Je bent bij ons dus aan het goede adres als je iemand zoekt die jouw zoon of dochter kan helpen bij het plannen en organiseren van het huiswerk, die samen met jouw kind kan uitzoeken welke leerstrategieën hij of zij het best kan toepassen of in kan zetten, die samen met hem of haar bekijkt wat al goed gaat (kan minder aandacht naartoe) en welke verbeterpunten er eventueel zijn, die met jouw kind in gesprek gaat over eventuele tekorten en wat hier aan gedaan kan worden. Kortom, … Je hebt minder zorgen om het huiswerkgedoe. Hoe fijn is dat?

Zorgzaam

Als je het huiswerk begeleiden aan een ander overlaat, dan is dat niet gemakzuchtig, maar zorgzaam. Jij gunt je kind dan de rust om op zijn of haar eigen tempo het huiswerk te maken en te leren.

Aanbod

Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag kan jouw kind tussen 14.30 en 18.30 uur het huiswerk komen maken en leren. In het intakegesprek bespreken we samen wat jouw zoon of dochter aan begeleiding nodig heeft en hier maken we een plan voor. Het wordt dus echt begeleiding op maat; we zijn immers allemaal anders!

Interesse

Neem dan telefonisch contact met ons via telefoonnummer 06-49491325

of via de mail huiswerkwesterkade@gmail.com