Kerstbenefiet voor Blieppas groot succes!

Schiedam - Op initiatief van Santa Loves (Ed Smit en Marcel Rozenberg) is zondagmiddag 15 december 2019 een benefietmiddag in het Wennekerpand voor een goed Schiedams kinderdoel georganiseerd: BLIEP. Bekende en onbekende Schiedamse artiesten hebben op eigen wijze kerstliedjes gespeeld. In het Grand Café was er een kerstmarkt en er was een loterij. De organisatie heeft rond de € 2500,00 opgehaald.



Bliep is hét online kindplatform dat kinderen, jongeren, ouders en andere personen die betrokken zijn bij het opvoeden van kinderen tot 18 jaar, op één plek alle relevante informatie biedt over regelingen en voorzieningen die als doel hebben om kinderen fijn op te laten groeien. Bliep is er in het bijzonder voor al die kinderen voor wie fijn opgroeien vanwege een ingewikkelde financiële thuissituatie niet altijd vanzelfsprekend is.

Meer informatie over Bliep is te vinden op blieppas.nl.