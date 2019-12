Stedelijk Museum koopt neonwerk aan van Yael Bartana

Twee musea hebben samen het neonkunstwerk gekocht dat nu is te zien in de tentoonstelling Modest Fashion in het Stedelijk Museum Schiedam.

Schiedam - Patriarchy is History, de titel én tekst van het blauw gekleurde werk van Yael Bartana, vormt tot en met 9 februari 2020 de uitsmijter. Het Stedelijk Museum Schiedam kocht de neonsculptuur samen met SCHUNCK in Heerlen.

"Het is nu al een publiekslieveling", zegt Catrien Schreuder, hoofd tentoonstellingen en collecties in Schiedam. "Veel mensen fotograferen het werk en delen hun foto's via sociale media."

Fabian de Kloe, artistiek leider SCHUNCK: 'We verwachten dat het werk ook in Heerlen veel mensen zal aanspreken. We zien er naar uit om het ook hier te laten zien."

De aanwinst ligt in het verlengde van de overeenkomst die het Stedelijk Museum Schiedam en SCHUNCK vorig jaar ondertekenden. Daarin spraken de twee kunstinstellingen af samen te werken bij het aankopen van kunst. Het Mondriaan Fonds investeert in het gezamenlijke initiatief.

In Schiedam past het werk van Bartana bij de hedendaagse kunstcollectie met het accent op kunst over sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. In Heerlen sluit het werk aan bij de deelcollectie Cross-overs met een focus op grensoverschrijding en vermenging van media en disciplines.

Modest Fashion

Tot de laatste dag van de tentoonstelling Modest Fashion op 9 februari 2020 is het werk in Schiedam te zien.

Daarna zal het afwisselend in Schiedam en Heerlen hangen, als het niet wordt uitgeleend aan andere musea. Samen zorgen de twee museum voor het behoud en beheer van het kunstwerk. De musea kochten het werk bij Annet Gelink Gallery.

Toekomst én nu

Yael Bartana (1970) is een Israëlische kunstenaar die afwisselend in Amsterdam en Berlijn woont en werkt. Ze maakte de lettersculptuur in 2019 als voortzetting op haar performance What If Women Ruled the World?

Haar recente werken noemt ze ook wel pre-enactments. Daarbij visualiseert ze wat in de toekomst mogelijk plaatsvindt. Deze werken zetten aan tot denken over de toekomst én het nu.

Beste kunst uit de 21ste eeuw

Onlangs maakte de Britse krant The Guardian een top 25 van de beste kunst uit de 21e eeuw. Yael Bartana stond daarbij op de 9e plek.

Haar werk is onder andere opgenomen in de collecties van Tate Modern, het Solomon R. Guggenheim Museum, MoMA The Museum of Modern Art, Centre Pompidou, Museum Boijmans Van Beuningen, het Stedelijk Museum, het Van Abbemuseum en de Akzo Nobel Art Foundation. Bartana's filmtrilogie And Europe Will Be Stunned was te zien in het Poolse paviljoen van de Biënnale van Venetië in 2011.

Vrouwen

In Schiedam is Patriarchy is history onderdeel van de zaal over nieuwe rolmodellen wereldwijd: in mode en kunst zien we vrouwen die de ruimte claimen, zichzelf zijn en daarmee soms een sterk feministisch standpunt innemen.

Te zien zijn kunstenaars uit de hele wereld die beeldbepalend zijn. Denk aan Shirin Neshat, Newsha Tavakolian en Anouk.