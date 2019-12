Schiedam in de sferen van A Christmas Carol

In Nederland zijn rond de kersttijd in verschillende steden Dickens feesten. Waar de romantische sfeer van een stad van rond de 19e eeuw word nagespeeld. Nu ook in Schiedam waar rondom De Dam beroemde personages als Scrooge, Tiny Tim en geesten van het kerstverhaal van schrijver Charles Dickens worden nagespeeld en uitgebeeld. Dit weekend met vele figuranten, koren, straattoneel en kerstmarkt in 19e eeuwse sfeer.

Door Frank Willemse

Schiedam - Al tijdens de Brandersfeesten liepen er op de Lange Haven deftige verklede heren en dames rond gestoken in 19e eeuwse kleding. Zij maakte reclame voor het eerste Dickens Festijn in Schiedam wat aanstaande weekend gaat plaatsvinden.

De heren met hoge hoeden, lange jassen en wandelstok en de dames met zwierige fluwelen rokken, hoedjes, capes en een mof tegen de kou. Allemaal verkleed in die Victoriaanse stijl die zo populair werd door de verhalen van Dickens over de kersttijd. Zoals a Christmas Carol over rijkdom en armoede in de industriestad.

In Schiedam bedachten de dames van Triple C dat die romantische sfeer ook past in ons historische oude centrum. Rondom de Brandersbuurt waar Schiedam als industriestad groot werd. Daar rondom De Dam, Vlaardingerstraat en Korenbeurs gaat het gebeuren. En worden door winkeliers, koren en toneelspelers de sfeer van 150 jaar geleden teruggebracht.

Maar liefst zeventig figuranten verkleden zich als deftige burgers of juist als armoedzaaiers want daarover gaat het in de boeken van Charles Dickens. Zoals de gierigaard Scrooge en arme kinderen die moeten bedelen of stelen om aan de kost te komen.

Op verschillende podia worden met toneelstukjes die scènes nagespeeld. En lopen talloze vrijwilligers rond in kostuums van die tijd. Maar ook de Kerstman en arrenslee ontbreekt niet. De panden en winkels zullen versierd zijn en de winkeliers van de Dam en centrum pakken uit met kortingsbonnen en kraampjes met marktprijzen.

Speciaal voor de kinderen is er een kleurwedstrijd van een tekening van Jacques Tange en een hapje en drankje voor iedereen. Maar liefst acht zangkoren - van Orpheus tot Uit Volle Borsten - zullen kerstliederen vertolken zowel buiten als binnen de bibliotheek. En de Vlaardingerstraat staat vol met kraampjes en optredens gepland. Het beginpunt is de molen De drie Koornbloemen waar het programma en de kortingsbonnen gratis te krijgen zijn op de hoek van de Vellevest.

Natuurlijk doet het Zakkendragersgilde mee wat precies past in deze Dickenssfeer van rijk en arm die ook de verklede theatergroepen naspelen. Op straat ook oude ambachten en kooplui. Iedereen die zich mee verkleed maakt kans op een prijzenregen net als de kinderen met de kleurwedstrijd.

Het Dickens Festijn is zaterdag 21 december en zondag 22 december van 12.00 tot 18.00 uur en is gratis te bezoeken. Alles rondom de historische Dam is dan omgetoverd tot een druk straatbeeld van twee eeuwen geleden.