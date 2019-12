Eindejaars plantenjacht in Midden-Delfland

Duurzaam Delfland organiseert op 29 december een Eindejaars Plantenjacht. Kom om 13:00 uur naar de Wezelstraat 38, Delft, o.l.v. Cor Nonhof, verzamelen Wezelstraat 38, Delft.

Regio - Ook dit jaar is er weer een eindejaarsplantenjacht: in de winter 1 uur zoeken we naar bloeiende wilde planten, dit jaar in de diverse biotopen in Tanthof. Na afloop gaan we wat drinken in de Wezelstraat.

Informatie via afdelingDelfland@knnv.nl

De Eindejaars Plantenjacht is een initiatief van Floron, door het hele land worden 25 december (Eerste Kerstdag) t/m 3 januari 2020 activiteiten ondernomen en kunnen bloeiende planten gemeld worden.

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze activiteiten komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.