Lara en Yvette lanceren de Dushi-Bottle

Hoewel ze allebei uit Schiedam komen, ontmoetten ze elkaar pas op Curaçao. Yvette Kloos woont er en Lara Melkert vliegt er regelmatig als purser heen. De vrouwen bleken op dezelfde golflengte te zitten, en ergerden zich eensgezind dood aan alle rotzooi die bezoekers op de mooie stranden achterlieten. Vooral aan alle plastic.

Door Els Neijts

Schiedam- "Als je er woont of vaak komt zie je de vervuiling erger worden", benadrukt Lara. "Onwetendheid kun je mensen niet kwalijk nemen, maar het gedrag van toeristen vond ik bizar. Die laten dus in het buitenland echt álles letterlijk uit hun handen vallen. De echte milieu-diehards, die gerecyclede kleding dragen en hun eten bij Eko Plaza kopen, misschien nog het meest."

Lara en Yvette sloegen de handen ineen en introduceerden de D-Bottle, een fraai uitgevoerde thermosfles in verschillende designs die wegwerp waterflesjes kan vervangen. De D staat voor dushi, wat zoet of meisje betekent in het Papiaments. "Er bestaan natuurlijk al van dat soort flessen, maar wij pakken aankoop en gebruik op verschillende niveaus aan", verzekert Lara. "Zodat we op meerdere fronten ons steentje bijdragen aan een betere wereld."

In het kort komt het er op neer dat wie een fles voor zichzelf aanschaft, een tweede exemplaar doneert aan een kind op Curaçao. "Daarmee is het een soort semi-donatie", legt Lara uit. "Je krijgt die tweede fles niet in handen, die doneren wij aan de Tur Mucha Mester Koma Foundation. Die zet zich in voor kinderen op het eiland die zonder eten en drinken naar school moeten. Voor 300 kinderen verzorgen ze zelfs drie maaltijden en een (plastic) flesje water per dag, 365 dagen van het jaar. Van lokale mensen krijgen we regelmatig berichtjes dat ze zo dankbaar zijn dat we helpen hun eiland mooier te maken voor hun kinderen."

Zoals wel vaker gebeurt, kwam ook bij Lara en Yvette van het één het ander: het Water Refill Program werd het vervolg op de D-Bottle. "Dat heeft misschien nog wel meer impact", hoopt Lara.

"Er komen per jaar 1,2 miljoen toeristen naar het eiland. Dat geeft heel veel afval en Curaçao heeft geen recycle-programma. Alles komt op de stort terecht en waait daar weg. Het water op Curaçao is van prima kwaliteit. Daarom hebben we één fles uit onze collectie gekozen die je per stuk kunt kopen. Op aangesloten verkooppunten kun je die fles gratis met lekker koud water vullen. Met de bijbehorende app kun je zien waar. Dat is meteen reclame voor die ondernemer. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten."

Lara en Yvette willen hun missie graag naar Nederland uitbreiden. "Als we hier ook verkoop- en tappunten realiseren, kan iedere stad een eigen fles krijgen. Op die van onze eigen stad komt dan een typisch Schiedamse illustratie!"

Meer informatie is te vinden via www.refillcuracao.com en d-bottle.com