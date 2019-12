Yets Foundation houdt jongeren op het rechte pad

De Anne-Marie van der Lindenprijs komt als een geschenk uit de hemel. Peter Ottens kan het bijbehorende geldbedrag van 10.000 euro uitstekend gebruiken om met zijn Yets Foundation de weg naar sociaal ondernemerschap in te slaan, zonder al te afhankelijk te zijn van fondsen en donaties. Geëmotioneerd nam hij de prijs in ontvangst, onder luid applaus van het publiek in het theater van Molen De Nolet.

Door Kor Kegel

Schiedam - Ottens is Schiedammer van geboorte, maar zijn Yets Foundation is gevestigd in Vlaardingen. De stichting gebruikt sport om kwetsbare jongeren in hun ontwikkeling te ondersteunen en te begeleiden naar een positieve rol in de samenleving.

Yets staat voor Youth Empowerment Through Sports. Het doel is maatschappelijke uitval van jongeren voorkomen door ze minimaal twee schooljaren intensief te steunen in hun sociaal-emotionele, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling.

De methodiek, vier jaar geleden van start gegaan op het Lentiz Life College, wordt toegepast op drie scholen in Schiedam en Vlaardingen. Basketballen, een 'familie' bouwen, teamvorming, beleefd zijn, dienstbaar zijn, jongeren ontwikkelen zich verbluffend.

In het hele land bestaat er veel interesse voor de aanpak om jongeren met een verhoogd risico op afglijden toch op het juiste pad te houden.

Die landelijke aandacht kwam er nadat Ottens vorig jaar een Appeltje van Oranje won van het Oranje Fonds. "Ik ben zo dankbaar en trots dat er nu ook waardering voor onze inzet is uit mijn eigen stad Schiedam, de stad waar ik zo van hou.''

Ottens speelde vroeger basketbal op de pleinen van Schiedam-West met kinderen die meer talent hadden dan hij. Toch kon hij een droom waarmaken door in Amerika te basketballen. Hij schrijft het toe aan de sterke thuisbasis die hij had. Wat er op straat ook gebeurde, thuis was er liefde, discipline en aandacht. Dat ontbrak bij veel leeftijdgenoten.

Terug in Nederland wilde Peter iets voor zulke jongeren doen. Hij richtte een bedrijfje op dat in binnen- en buitenland workshops gaf op scholen en in de jeugddetentie. Sport bleek een goed middel voor jongeren om het beste uit zichzelf te halen. Maar er was meer nodig. Een grote warme betrokkenheid van coaches met wie jongeren over al hun problemen en mogelijkheden kunnen praten.

De jury van 'de Anne-Marie' heeft het prijzengeld dit jaar anders verdeeld. De drie vorige keren mochten ook de andere genomineerden meedelen in de prijs met elk 5000 euro.

Ditmaal kende de jury 7500 euro toe zowel aan boerderij Weidelicht in Schipluiden, opgezet door de Schiedamse Inez Pereira, en Argos Zorggroep samen met Stichting Dierenpark DrieMaasStede in Schiedam. De prijs is voor de duur van vijf jaar beschikbaar gesteld door Chris Oomen, oud-bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar.

"Super!" reageerde Inez Pereira op het mogen meedelen in het prijzengeld. "Waanzinnig! We bestaan nog geen jaar. We zijn een jonge stichting, maar we groeien, want in het begin hadden we drie dagen per week dagbesteding en binnenkort al vijf dagen. Er is enorme belangstelling."

Weidelicht, gelegen tussen weilanden en natuur aan de Oostveenseweg 7 op de grens van Schiedam, Vlaardingen en Schipluiden, biedt ouderen met dementie de gelegenheid om de ezel en de pony's eten te geven en om binnen activiteiten te doen in een knusse ruimte.

Weidelicht wil een wandelpad aanleggen van de stal naar de hooiberg en het weiland in: het Anne-Marie van der Lindenpad. Met het verkregen geld komt Weidelicht een eind.

Het in de zomer geopende dierenparkje De Driespan nabij de ingang van verpleeghuis DrieMaasStede kreeg van de jury ook 7500 euro.

Als vrijwilligers bij Argos onderhouden cliënten van Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg) het dierenpark en verzorgen ze de dieren. Ouderen in de DrieMaasStede of van de dagbesteding van Argos kunnen het dierenpark bezoeken en genieten van het buiten zijn en de dieren.

Doel is meer beleving en levendigheid voor de verpleeghuisbewoners, ook met een rolstoeltoegankelijke moestuin met moestuinbakken en plukmuur, een fruitboomgaard met wandelpad en banken en een speeltoestel voor kinderen die op bezoek komen.

Juryvoorzitter Anne-Marie van der Linden was vereerd dat Nolet Distillery accommodatie en catering ter beschikking stelde. Gastheer Bob Nolet toonde zich trots om de betekenisvolle plechtigheid te mogen hosten.