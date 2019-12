Wat gebeurt er in de buurt?

Vette Vogeldag

Regio - Kom op zaterdag 21 december naar de belevenisboerderij bij Schiedam om vette vogelsnacks te maken. Hiermee help de vogels de winter door. Nu het koud is buiten, is het voor veel vogels best moeilijk om genoeg voedsel te vinden. Daarom kunnen ze jouw hulp goed gebruiken! Samen met de boswachters maak je de lekkerste vogelsnacks: leer hoe je zelf cupcakes maakt en hoe je een dennenappel in een snackbar omtovert. Ook de populaire pindaslingers staan op het menu om te knutselen. Naast het maken van vette vogelsnacks kun je ook meedoen aan de vogelspeurtocht. Kun jij alle vogels vinden en herkennen? Je wordt een echte vogelkenner en straks weet je hoe de pimpelmees en roodborst eruit zien. Ook kun je je eigen fantasievogel knutselen van een berg bladeren. Al die vogelsnacks zijn niet alleen goed voor de vogels, maar ze staan ook nog eens fantastisch in de kerstboom. Een goede manier om de buiten kerstboom wat meer versiering te geven dan alleen lichtjes. De vogels zijn je dankbaar! Meld je aan op onze website www.natuurmonumenten.nl/belevenisboerderij. Hier vind je ook meer informatie over tickets, tijden en de locatie.

De Avonden

Schiedam - Op zaterdagochtend 21 december geeft Neerlandicus Hans Overheul een lezing over een klassiek boek uit de Nederlandse literatuur. Deze maand over De Avonden van Gerard Reve. Overheul was tot zijn pensionering leraar aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Het verhaal beslaat tien dagen uit het leven van de 23-jarige kantoorklerk Frits van Egters in even zoveel hoofdstukken en eindigt op Oudejaarsavond. De Avonden wordt gerekend tot de beste romans van na de Tweede Wereldoorlog. "Het is plezierig als je het boek van te voren hebt gelezen, maar niet noodzakelijk. Het kan natuurlijk ook dat Overheuls verhaal je inspireert het boek te gaan lezen." Toegang: gratis, locatie Beurszaal (1e etage) in de Korenbeurs, Lange Haven 145. Tijd van 10:30 tot 12:30 uur.

Erwtensoep

Schiedam – Op vrijdag 20 december organiseert de evenementen werkgroep van DOCK weer de jaarlijkse kerstactiviteit in en om het Wijkhuis Dreesplein met: paardentram, kerstworkshops, poffertjes, erwtensoep, warme chocolade melk en kerststukjes maken. "We starten om 13.00 uur en om 17.00 uur gaan de paardjes weer terug naar hun stal. De activiteit is voor alle leeftijden en voor 1 euro kunt een kaart kopen en aan alle activiteiten meedoen, en natuurlijk lekker eten."

