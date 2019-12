Column: Het roer gaat om

Ruim twee jaar lang mocht ik iedere 2 weken met veel plezier en trots een soms prikkelende of vermakelijke column schrijven over het wel en wee als advocaat in de sociale rechtshulp. Aan alles komt een eind. Het is tijd voor iets nieuws en daardoor komt er zeer binnenkort ruimte voor een ander en fris geluid op deze plek in het Nieuwe Stadsblad. Vele onderwerpen kwamen in de achterliggende edities voorbij. De meest uiteenlopende klanten bestaande uit alle soorten en maten. Oprechte en stomme verbazing over sommige advocaten van wederpartijen en rechters. Enige mate van humor, cynisme en zelfspot. Het zogezegd kwijt kunnen van een ei. Dit laatste in de vorm van lichte of flinke irritatie en ergernis over hoe fors ingrijpend minister Sander Dekker omgaat met de sociale advocatuur. Zo ook over de eigen beroepsorganisatie Orde van Advocaten met een flink pak boter op het hoofd. Na een bewuste en weloverwogen beslissing te hebben genomen, gaat na 19,5 jaar in de sociale advocatuur het roer om naar ander werk. Sinds 1 december voorlopig voor 3 dagen per week aan de slag als ambulant coach/woonbegeleider bij het Leger des Heils met als werkgebied: IJsselmonde, Rotterdam-Zuid en Ridderkerk. Daarnaast tot eind deze maand nog 2 dagen per week advocaat om nog zoveel mogelijk zelf af te kunnen ronden. In het voorjaar van 2020 volgt uitbreiding van werkzame uren bij het Leger des Heils naar 4,5 dag per week. Dankzij deze switch kan ik mij blijven inzetten voor de (meest) kwetsbare mensen in onze samenleving. Ook kan er nog steeds worden gewerkt aan het stapsgewijs meehelpen aan concreet perspectief en herstel in het gewone leven. Op voor een nieuwe, niet makkelijke maar hele mooie uitdaging! Hartelijk dank wanneer u mijn columns las en voor de regelmatig ontvangen reacties. Dat werd sowieso altijd op prijs gesteld. Misschien ga ik het schrijven van stukjes nog missen. Het was leerzaam, een eer en waar genoegen. Ik wens u een prachtige Kerst met alle mensen die u dierbaar zijn en alle goeds voor 2020!

Reacties: hardam@mhz-advocaten.nl