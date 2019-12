Dickens Festijn in en rond de Korenbeurs

We gaan terug in de tijd: de historische Dam, Vlaardingerstraat en een deel van de Lange Haven in Schiedam worden op 21 en 22 december omgetoverd naar een gezellig Dickens Festijn.

Schiedam - In een decor van ambachten, straattoneel en figuranten in de Dickensstijl creëren we een 19e eeuwse kerstsfeer. Zangkoren en dichters zorgen in de Bibliotheek in de Korenbeurs voor de december ambiance.

Het programma van het Dickens festijn is hier te vinden: https://stichtingtriplec.nl/dickens-festijn-schiedam-2019/

Verder staat diverse malen een toneelstuk over Piet Paaltjens op het programma, uiteraard een oude bekende van de Bibliotheek.

Er is van alles te doen, zoals een Kerstmarkt, acties bij diverse ondernemers en een verkleedwedstrijd. Dus kom in je meest originele Dickensstijl-kleding en maak kans om iets lekkers te winnen.

Meer informatie op: https://www.debibliotheekschiedam.nl/