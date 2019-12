Gezellige Kaarsjesavond... in Schiedam

Kaarsjesavond is traditiegetrouw de start van de kerstperiode in Schiedam. Families, gezinnen en vrienden kwamen op donderdag 12 december samen om de lampjes in de grote kerstboom te ontsteken. Kaarsjesavond is traditiegetrouw dé avond waarop in Schiedam de duizenden lampjes in de kerstboom ontstoken.

Schiedam - Op de tweede donderdag van december veranderde de binnenstad van Schiedam in een knus winters tafereel, bestaande uit een (kerst)markt, winters foodplein, muziekgroepen, buitenpodia en verschillende binnenprogramma's.

De avond vond plaats in de binnenstad van Schiedam, met als hoofdlocaties de Grote Markt (hoofdpodium), het Land van Belofte, de Lange Kerkstraat en de Hoogstraat. Het programma van deze locaties werd met elkaar verbonden door de kramen van de Kaarsjesmarkt. Langs deze kramen kun je heerlijk struinen voor lekker eten, curiosa en andere leuke snuisterijen.

De traditionele kaarsjesavond op de Grote Markt blijft gehandhaafd. Dit jaar was het nog een eendaagsevenement, maar in komende jaren is het de bedoeling dat er meerdere dagen 'kerstlichtjesactiviteiten' verspreid over de stad komen.