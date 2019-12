excelsior 20 sleept drie cricketprijzen in de wacht

Excelsior’20 heeft op het jaarlijkse Cricketprijzenfestival van de KNVB drie prijzen gewonnen.

Schiedam - Tom Heggelman, captain van het eerste elftal dat opnieuw het landskampioenschap binnenhaalde, is uitgeroepen tot beste speler van de topklasse. Denise Van Deventer-Hanneman die ook uit kwam in Oranje, is de beste speelster van het damescricket. Het meidenteam U15 kreeg de prijs als beste jeugdteam van het jaar.

Het eerste elftal maakt nog kans als Schiedams sportploeg van het jaar.