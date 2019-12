Kids Groenoord Zuid en Scouting Tono-groep versieren wijkkerstboom

Aan de Laan van Bol’es staat een versierde kerstboom, midden op het plein voor de winkels. Zaterdag gingen de kinderen van Kids Groenoord Zuid en de Scouting Tono-groep aan de slag om deze boom te versieren voor de wijk.

Schiedam - "De gemeente Schiedam stelt elk jaar een kerstboom beschikbaar voor verschillende wijkteam. Het wijkteam van Kids Groenoord Zuid heeft voorgesteld de boom voor Groenoord Zuid op het plein voor de Dirk van de Broek en het Kruidvat te zetten, en natuurlijk bij de andere winkels", zo verteld Miranda de Koster, voorzitster van het wijkteam.

Samen met de kinderen van de Scouting Tono-groep werden zaterdag versieringen gemaakt voor in deze boom. Eigenlijk was het de bedoeling dat op het plein zelf te doen, zodat zo veel mogelijk kinderen aan konden sluiten, maar door het slechte weer moest er uitgeweken worden naar het groepshuis van de Scouting Tono-groep aan de Sweelincksingel.

Vanuit dat groephuis gingen Kids Groenoord Zuid en de scouts in optocht naar het plein aan de Laan van Bol’es waar de kinderen zelf hun versieringen in de boom mochten hangen. Toen de kerstboom was opgetuigd kon iedereen mee terug naar het gebouw van de Scouting Tono-groep waar bij het kampvuur nog warme chocolademelk werd gedronken en nagepraat kon worden.