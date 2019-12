RET introduceert vandaag 55 volledig elektrische bussen

Regio - Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET introduceert vandaag samen met opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Rotterdam 55 volledig elektrische bussen. In 2030 is de gehele busvloot van de RET, in lijn met de landelijke afspraken en de afspraken met de MRDH, uitstootvrij.

De start van de transitie valt samen met de start van de nieuwe busconcessie. Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: "We zijn trots dat we vandaag onze reizigers en de omwonenden van de busroutes de eerste stap naar uitstootvrij busvervoer kunnen presenteren. De 55 bussen doen niet alleen Rotterdam aan, maar ook Schiedam en Vlaardingen – allemaal op routes waar luchtkwaliteit een aandachtspunt is. Met de introductie van de bussen besparen we jaarlijks meer dan een miljoen liter diesel en ruim 4 duizend ton CO2."

De busvloot waarmee de RET tot dit moment reed, zit tegen het einde van zijn levensduur. De RET vervangt daarom de komende maanden in totaal 198 oudere dieselbussen. Naast de 55 elektrische bussen die vandaag worden geïntroduceerd, gaan er de komende maanden 103 nieuwe dieselhybride bussen en 40 nieuwe dieselbussen de weg op. Deze zijn respectievelijk tot 40 en 10-20 procent zuiniger dan de oudere dieselmodellen. In 2021 komen er nog 50 zero emissiebussen bij, in 2024 weer 50 en in 2029 de laatste 110.

Directeur Maurice Unck: "De komende maanden staan in het teken van samen met reizigers, chauffeurs en monteurs ervaring opdoen met de nieuwe bussen. Er kunnen zich nog kinderziektes voordoen. Daarvoor hebben we scenario's klaarliggen zodat reizigers er, mochten deze zich voordoen, zo min mogelijk hinder van ondervinden."