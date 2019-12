kerstkoopzondag met foto act en traktaties in de nieuwe passage

Net als voorgaande jaren is er op zondag 22 december a.s. volop gelegenheid om kerstinkopen te doen in de Nieuwe Passage van Schiedam tijdens de kerstkoopzondag!

Schiedam - Deze dag zijn de winkels open van 12.00 tot 17.00 uur! En uiteraard staat deze koopzondag helemaal in het teken van kerst.

Gekleed in een prachtig kostuum komt een fotografe naar de Nieuwe Passage. De bezoekers kunnen zich deze middag -met bijpassende accessoires- laten vereeuwigen! De foto krijgt men gratis mee naar huis!

Ook kan men de kersttafeldame tegenkomen. Zij deelt lekkere traktaties uit aan het winkelend publiek. Dit alles van 12.30 tot 16.30 uur.



Kortom… de Schiedamse Nieuwe Passage is zondag 22 december beslist 'n bezoekje waard! En parkeren is die zondag in de garage van de Nieuwe Passage geheel gratis!