Kerstmusical De Stal tijdens Kinderkerstnacht in de Ark

Op kerstavond 24 december wordt er een heuse kerstmusical opgevoerd.

Dat gebeurt in kerkgebouw de Ark aan het Hargplein. Dit is heel in het kort het verhaal van de musical. Bijna 30 kinderen hebben wekenlang geoefend. Er is maar één voorstelling en dat is op kerstavond 24 december in de Ark. De Kinderkerstnacht begint om 19.30 uur.

De dieren in De Stal willen een feest vieren. Het begint met de os en de ezel. Ze houden net zoals mensen van versiering, muziek, licht, lekkere hapjes en dansen. Dus de stal wordt schoongemaakt. Alle dieren worden uitgenodigd, het lijkt een geweldig feest te worden. Maar dan gaat het niet zoals de os en ezel verwachten.

Het is heel druk in Bethlehem door de volkstelling van keizer Augustus. Er is niets meer over van de bestelde feestartikelen. En dan komen er ook nog twee mensen de stal binnen omdat er nergens anders plaats is. Ze gaan er zomaar liggen uitrusten.

Een van de twee heeft wel een heel dikke buik. Het gebeurt allemaal @ De Stal. Zou het toch nog een feest voor de dieren worden, voor de hond, de schapen en de muizen? En zijn de engelen welkom? En wat brengen de wijzen mee naar de stal?

Behalve de musical is er ook ruimte voor 'gewone' kerstliederen die (bijna) ieder kind kent. Onze gastheer/ voorganger is Ds. Dolf Tielkemeijer. Alle kinderen van de basisschool zijn uitgenodigd om te komen En natuurlijk mogen ze hun ouder(s) en grootouder(s) meenemen.