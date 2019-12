De Grote Clubactie 2019: 12 clubs deden mee in gemeente Schiedam

Zo'n 260.000 verkopers gingen de afgelopen maanden op pad om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Schiedam lukte het verenigingen om in totaal € 16605 op te halen.

Schiedam - Landelijk deden ruim 5.000 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij bijna €8.500.000,- op door ruim 2,8 miljoen loten te verkopen. Dit betekent dat deelnemende clubs het beter hebben gedaan dan ooit. Zij verkochten dit jaar gemiddeld 565 loten. Hiermee stijgt de opbrengst per vereniging jaarlijks.

Dit jaar deden in Schiedam de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club: Duikvereniging Aqualis €600, Handbalvereniging Ventura €1290, Rijnmondband €1686, RKSV Excelsior 20 €558, SBV Juventus €507, SKV Nexus €1215, Stichting Nobel Judo Support €1467, Taekwondo Apuro €1209, The Smashing Fellows €426, VV Kethel Spaland €2247 (een volledige lijst met deelnemers uit Schiedam kan worden opgevraagd).

Dit jaar is alweer het 47e jaar dat de Grote Clubactie zich inzet voor een (financieel) gezond verenigingsleven in Nederland. Door als vereniging loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie halen clubs geld op, waarmee ze hun doelen kunnen realiseren.

Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe materialen worden aangeschaft, kan het clubhuis worden opgeknapt of kunnen evenementen worden georganiseerd. Van elk verkocht lot van €3,- gaat maar liefst €2,40 (80%) rechtstreeks naar de clubkas. De Grote Clubactie is daarmee dé loterij in Nederland met de hoogste opbrengst per verkocht lot voor de club.

Dit is realiseerbaar door de inzet van ruim 20.000 vrijwilligers, maar liefst 260.000 verkopers en 1,6 miljoen kopers die allen op hun manier de plaatselijke vereniging steunden in 2019. Samen is hun inzet GOUD waard!