Abstracte kunst van Van Oel vult Grote Kerk met positieve energie

Ware kunst is altijd verbonden met het universum. Walter van Oel is het eens met die uitspraak van Deepak Chopra, de Indiase schrijver van boeken over spiritualiteit en alternatieve geneeskunde. "Het is een proces als van genade die van boven komt en zich over je uitstort'', zegt hij.

Door Kor Kegel

Schiedam - Hij is terug in Schiedam, terug in de Grote Kerk, met grote inhoudelijke abstracte schilderijen die een positieve energie uitstralen. Kunst met een sacrale werking. Walter van Oel maakt gebruik van byzantijnse kleuren in combinatie met goud en zilver, wat te maken heeft met de relatie tussen zon en maan. Zijn werk is verwant met de boeddhistische cultuur en met tekens, symbolen en fragmenten probeert hij belangstellenden in die beleving mee te nemen.

Dat zijn doeken na eerdere exposities in 2017 en 2018 opnieuw in de Grote Kerk (Lange Kerkstraat 37) te zien zijn, is wederom op uitnodiging van Edwin Voûte van Art Gallery aan de Grote Markt 39a. De kunsthandelaar is getroffen door de diepte en stilte in de schilderijen, een poëtische abstractie die geheel in strijd lijkt met de flamboyante persoonlijkheid van de 77-jarige kunstenaar. Op verschillende locaties in de wereld hangt het werk van Van Oel tussen de Picasso's, Dali's en Appels. Met Karel Appel en Kees van Dongen heeft Walter gemeen dat hij onderscheiden is met de Gold Medal van de stad Parijs voor zijn gehele oeuvre, maar met Karel Appel deelt hij ook de overtuiging dat schilderen een meditatief proces is. "Ik begrijp al die kunstenaars niet die zoeken", zegt hij. "Picasso zocht niet. Hij vond alleen maar. Bij Picasso en bij mij lijkt het een verticaal proces. Via de kruinchakra komt de inspiratie binnen. Vinden is verticaal, zoeken is horizontaal. Dan kom je niet tot hoogte en diepte.''

Walter van Oel woont en werkt op Bali. Hij is erelid van Centre Artistique et Culturel des Halles. Hij ontving een bronzen medaille van de Academie Internationale de Lutèce, Lettres Art Sciences Philanthropy in Parijs. Zijn werk bevindt zich wereldwijd in vermaarde collecties. De twintig schilderijen in de Grote Kerk zijn te koop via Edwin Voûte. In de galerie tegenover de kerk zijn schilderijen te zien uit de vorige collectie.

De expositie in de Grote Kerk duurt tot en met donderdag 26 december, dagelijks te zien tussen 10.00 en 17.00 uur. Van Oel is soms aanwezig, want deze maand verblijft hij in Nederland. Op vrijdag 20 december is er van 19.30 tot 20.15 uur een korte bijeenkomst in de kerk. Van Oel zal over zijn werk vertellen en er is een meditatie. Aanmelden via 06-51922582.