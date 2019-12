Bram Ladage geeft in de week voor kerst ruim 400 gratis patatjes weg

De kerstgedachte zit er dit jaar weer dik in bij Bram Ladage. In de week voor kerst delen de Ladages maar liefst 420 gratis Brammetjes uit aan mensen die het – volgens hun geliefden – écht verdienen.

Regio - Iedere patatliefhebber die voor 23 december een Brammetje koopt, kan zijn liefde uiten naar een vriend, familielid of geliefde door simpelweg een wenskaartje met naam in de Bram's Wensboom-box te doen.

Want wiens naam in de kerstbox zit, maakt kans op twee gratis patatjes en blikjes frisdrank om samen van te genieten. Tussen 16 december en 22 december grabbelt iedere vestiging minstens één winnaar per dag uit de box.

Zeg het met een patatje

Dit jaar staan er wel heel speciale kerstbomen bij alle filialen van Bram Ladage. De kerstbomen hangen namelijk vol met tientallen wenskaartjes. Met deze wenskaartjes maken klanten kans om een gratis patatje aan een bijzonder persoon te schenken.

Dit doen zij eenvoudig door de naam van hun geliefde op het wenskaartje te schrijven en deze in de kerstbox onder de boom te doen. In de week voor de kerstgekte kunnen een aantal van deze mensen zomaar een WhatsAppje ontvangen van de filiaalhouders van Bram Ladage.

Het appje brengt het smaakvolle nieuws dat zij een lekker patatje op kunnen komen halen. Rocco Ladage licht de kerstactie toe: "In deze feestmaand is het extra belangrijk om onze geliefden te laten weten dat we dol op ze zijn. En dat hoeft echt niet altijd te betekenen dat je groots uit moet pakken! Een klein gebaar is nét zo waardevol. En van een heerlijk patatje wordt iedereen blij, toch?"