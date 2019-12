Laat je feestdagen niet door inbrekers bederven

Ruime keus voor inbrekers

Ongeveer de helft (47%) geeft aan dat er op een of meer van de feestdagen iemand thuis is. Er is daarom vooral gekeken naar het gedrag als men gezellig op visite bij familie, vrienden of kennissen is.

Ruim een derde (36%) regelt dan zelf, met behulp van een app, tijdschakelaars of de buren, dat de lampen die gewoonlijk branden, ook tijdens hun afwezigheid aan gaan of al zijn. "Dan weet een inbreker niet helemaal zeker of er iemand thuis is. Omdat hij echter zo'n ruime keus heeft uit woningen waarbij het overduidelijk is dat de bewoners er op dat moment niet zijn, zal hij eerder daar op zijn gemak zijn slag slaan", aldus Staal.

Wat doe je er tegen?

"Deuren goed op slot doen en een bewoonde indruk achterlaten: dat zou iedereen sowieso moeten doen", zegt Staal. "Gewoon volop de verlichting aan. Het kost misschien een paar centen aan stroom, maar het brengt een inbreker wel aan het twijfelen. Inventariseer op een vrije middag ook eens de zwakke plekken van je huis."

Zo is een derde van de voordeuren zodanig slecht beveiligd dat een inbreker binnen enkele minuten binnen is. "Je kunt de voordeur dan wel goed op slot draaien, maar als je geen SKG*** cilinder of beslag hebt, dan hou je een inbreker maar een paar minuutjes tegen. En als het huis geen bewoonde indruk maakt, weet een inbreker dat hij voldoende tijd heeft om zijn gang te gaan", aldus Staal.

Extra hulp bieden de inbraakpreventietips onder het kopje "beveilig uw huis" op de website van de stichting: www.inbraakmislukt.nl. Daarmee wordt aan de hand van foto's en tekeningen eenvoudig aangegeven, hoe je de beveiliging van je huis kunt verbeteren.

Er is ook een app in de App Store en Google Play, waarmee je aan de hand van foto's kunt zien welke onderdelen van je voor- en achterdeur, maar ook je ramen goed beveiligd zijn of niet. Je krijgt dan handige tips over wat je kunt doen om je woning beter te beveiligen.

Maak er geen feestje van voor de inbreker

Ongeveer de helft van de Nederlanders is tijdens de feestdagen op vakantie of op visite bij vrienden of familie en daarom een of meerdere dagen niet thuis. Het is dan ook niet gek dat de piek van alle inbraken in de periode tussen Kerstmis en Oud & Nieuw valt. Volgens cijfers van de politie slaan inbrekers vooral toe in de avonduren tussen 17.00 en 21.00 uur.

Tips voor veiliger feestdagen

Om feestdagen niet te laten bederven door een inbraak, geeft de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken de 3 belangrijkste tips:

1. Laat een bewoonde indruk achter. Zet bij een avondje weg bijvoorbeeld ook de tv of radio aan. Dit zorgt voor geluid en 'bewegend' licht. Wat ook heel goed kan is het neerzetten van 'nep-kaarsen' vlak achter de vitrage of lamellen. Die werken op een batterij, flikkeren net zoals een echte kaars en geven de indruk dat hier toch echt iemand thuis is.Laat met behulp van een tijdschakelaar of app alle lampen aangaan die je normaal ook aanhebt. Stel ze in op het tijdstip dat het donker wordt. Niet allemaal tegelijk, maar met een minuutje of wat verschil. Denk ook aan het af en toe inschakelen van de verlichting op de bovenverdieping; je bent tenslotte niet de hele avond in je huiskamer.

2. Laat vooral niet alleen de lichtjes van je kerstboom branden om het te doen lijken of je thuis bent. Daarmee bereik je juist het tegenovergestelde.

3. Ga je op meerdere dagen achtereen weg? Vraag of iemand de post weghaalt en laat het aanrecht ietwat rommelig ogen.