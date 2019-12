Lichtjeswandeling met schapen komt er weer aan

Op zaterdag 21 december organiseert de Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland evenals vorig jaar een 'Sheeplighting' evenement of een lichtjeswandeling met schapen.

Schiedam - Om 17.00 uur vertrekt de kudde met verlichte schapen van de groene brug tegenover de Kasteelweg in Schiedam. De herders van Vockestaert lopen in de polder parallel aan de huizenrij van de Kasteelweg tot vlakbij de Harreweg en slaan dan linksaf voor een leuke route door de polder die na circa een uur eindigt bij de groene brug dezelfde plek waar ook gestart is. Aansluitend wordt er zolang de voorraad strekt, voor de deelnemers warme chocomelk geschonken!

We hopen dat veel mensen mee willen lopen bij deze gebeurtenis en zo een uur lang kunnen genieten van een bewegend lint van verlichte schapen. Ieder die mee wil wandelen is van harte welkom! Er is ter plekke weinig parkeergelegenheid, dus kom vooral lopend of op de fiets naar het vertrekpunt.

Dus:

zaterdag 21 december, 17.00 uur

Verzamelpunt Kasteelweg Schiedam

Kom lopend of op de fiets!