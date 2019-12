waan je voor even in het prachtige zuid afrika

Wat een grauw weer hè? Gelukkig komt er op vrijdagavond 13 december wat Afrikaanse warmte naar de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen met de prachtige, authentieke muziekbelevenis Good Hope van South African Road Trip. Een avond puur genieten!

Regio - De talentvolle mannen van het bekende Khayelitsha United Mambazo Choir, meerdere Xhosa zangeressen én Zuid-Afrikaanse muzikanten brengen deze avond vrolijke songs, kwetsbare nummers, harmonieuze samenzang en opzwepende dans en muziek.

Oogstrelende kostuums en een prachtig videodecor, met mini docu's over het dagelijkse leven van de koorleden, maken het plaatje compleet.

Bijzonder zijn de indringende, persoonlijke verhalen van de koorleden. Zij vertellen openhartig over hun leven in de township, een leven dat zo anders is maar toch ook zoveel overeenkomsten vertoont met dat van ons. Geboorte, liefde, dood: we maken het allemaal mee.

Plezier, verdriet, hoop: het zijn universele gevoelens. Maar waar hoop je op als het perspectief op echte vooruitgang in je township klein is? Ubuntu, 'ik ben omdat wij zijn', is het credo dat de cast uitdraagt, een Afrikaanse Xhosa-levenswijze die ervan uitgaat dat alle mensen met elkaar verbonden zijn. Laat u anderhalf uur lang onderdompelen in deze pure en oprechte Zuid-Afrikaanse belevenis.

South African Road Trip met Good Hope

Vrijdag 13 december 20:15 uur

Toegangsprijs: € 32,00 (incl. consumptie)

Inleiding door de regisseur om 19:15 uur: € 5,00

Kaarten verkrijgbaar via https://stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/south-african-road-trip