Andreas Rose was dwars en vertederend tegelijk

Volstrekt onschuldig, zei hij als ervaren barometermaker. Hij liet de bolletjes kwik over tafel rollen, kneep erin, speelde ermee. Kwik is in deze vorm niet gevaarlijk, zei hij. Zelfs in dit opzicht had hij een uitgesproken mening.

Door Kor Kegel

Schiedam - Politiek stond Andreas Rose erom bekend. Altijd een dwarse visie, afwijkend van de meerderheid. Als iedereen voor was, kon je erop rekenen dat Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) tegen stemde. LOS was door hem bij de vorige raadsverkiezingen opgericht, nadat hij acht jaar voor Gemeente Belangen Schiedam in de raad had gezeten, dat ophield te bestaan.

Andreas Rose was voor concrete ondersteuning van wijkbewoners en ondernemers, maar aan professionals die daar zorg voor droegen had hij een broertje dood. Winkelmanagers? Liever lagere huren, zei hij.

Hij was zelf ondernemer in de binnenstad, op de hoek van de Schie en de Brede Marktsteeg had hij zijn bedrijf, door zijn vader opgericht als thermometerfabriek en onder Andreas' leiding uitgegroeid tot een barometeratelier. Daar werkte hij bijna veertig jaar samen met Maas Heilbron, die al onder zijn vader in de zaak gekomen was.

Een week geleden overleed Rose als gevolg van een bloedvergiftiging. Tweemaal eerder in zijn leven had hij zware ziektes overwonnen. Het ging als een schok door Schiedam dat die eigenzinnige Andreas onverwachts gestorven was. Hij werd om zijn typisch eigen inbreng hogelijk gewaardeerd.

Aan tegenstanders slijp je je mening, in die trant reageerden raadsleden Maarten Reuderink en John van Sliedregt. En waar vriend en vijand het over eens waren: Andreas had hart voor de stad. In de persoonlijke omgang was hij een aimabel mens. Hij was een authentiek volksvertegenwoordiger, die gemist zal worden.

En niet alleen in de politiek. Hij had een innige band met zijn vrouw Linde Loes en de kinderen. En in het atelier blijft Maas Heilbron alleen achter, niet wetend wat er nu met de zaak zal gebeuren. Gisteren vond in besloten kring de uitvaartdienst plaats in de Grote of Sint Janskerk, gevolgd door de crematie op de Beukenhof.