De Warnow van Hans Steketee genomineerd voor de NRC Lezersprijs

Hans Steketee is met zijn boek, De Warnow genomineerd voor de NRC Lezersprijs, meldt uitgeverij Pluim. "Wij vinden dat hij de prijs dubbel en dwars verdiend heeft, maar de competitie is niet gering."

Schiedam - Het boek gaat over een fatale bootreis die werd ondernomen vanuit Schiedam naar Noorwegen, maar waarbij de opvarenden tot op de dag van vandaag vermist zijn. Maar ook over het schip en over zeilen in het algemeen.

Iedereen kan t/m 17 december, 17.00 uur stemmen. via: https://wedstrijden.nrc.nl/lezersprijs