Studenten Wellantcollege maken kaas in de Merwehaven

studenten wellantcollege maken in de merwehaven

Studenten van Wellant mbo Rotterdam hebben een unieke kaas gemaakt. Ze maakten de kaas op hun school van melk van de koeien van Floating Farm, de drijvende boerderij in de Rotterdamse Merwehaven. Op 10 december ontving Simin Latifi, zuivelexpert bij Floating Farm, de bijzondere kaas uit handen van de trotse studenten.

"Voor het World Food Festival werkten we samen met de Floating Farm", vertelt Wellant mbo docent Food Erik Vermunt. "Tijdens de practica zuivelverwerking kwamen we erachter dat er nog geen échte Rotterdamse harde kaas bestond. Er zijn wel kaassoorten die hun naam hebben verbonden aan de stad, maar die zijn niet in Rotterdam gemaakt van melk van Rotterdamse koeien. Tot nu dus. Erg leuk om de studenten zoiets unieks te kunnen laten maken."

Precies goed

Zuivelexpert Simin Latifi is onder de indruk van de prestaties van de studenten: "Echt knap dat ze zulke lekkere kaas hebben gemaakt. Aan de structuur zie je dat ze echt goed hebben opgelet; de kaas is niet te hard of te zacht, maar precies goed."

Het maken van de kaas viel nog niet mee, vertelt student Pascal: "Het is best moeilijk om het goed te doen. Je moet er echt de tijd voor nemen en het luistert allemaal heel nauw."

Behalve harde kazen maakten de studenten van de melk van Floating Farm ook ijs, yoghurt, kefir en zachte kaassoorten zoals feta, brie en blauwschimmelkaas. De producten zijn (nog) niet te koop, maar bestemd voor eigen gebruik. Tot groot genoegen van de studenten. Studente Annette: "Ik heb de kaas aan mijn collega's op werk laten proeven. Die vonden het erg lekker. Als wij deze kaas in productie zouden nemen, zouden zij het zeker en vast kopen!"

Vervolg

Er komt zeker een vervolg, volgens Vermunt. "Het smaakt letterlijk en figuurlijk naar meer. Het was heel leerzaam om te doen. En voor een eerste keer kaasmaken, hebben de studenten heel goed werk afgeleverd. Dat belooft wat voor de toekomst. Het zou ook mooi zijn om de prettige samenwerking met Floating Farm voort te zetten. Hoe leuk zou het zijn om bijvoorbeeld workshops kaasmaken te gaan organiseren op de Floating Farm?"