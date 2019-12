Schiedammers winnen samen 162.500 euro bij PostcodeStraatpijs

Zes inwoners van de Oude Kerkhof in Schiedam zijn afgelopen maandag verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Op hun postcode 3111 NT is in de novembertrekking de PostcodeStraatprijs gevallen.



De volgende bedragen zijn gewonnen: 50.000 euro (1 winnaar), 25.000 euro (4 winnaars) en 12.500 euro (1 winnaar). Onder de winnaars van deze Straatprijs is tevens een auto verloot. Ebru is eigenaresse van een beautysalon, wint 25.000 euro én een nieuwe auto. Zij vertelt enthousiast: "Wat is dit geweldig! Ik ben aan het sparen voor een huis. Dus dit komt heel goed uit!"

Ook buurvrouw Marieke (55) en haar man winnen 25.000 euro. Ze reageren blij: "We zijn pas geleden heerlijk op vakantie geweest. Ik denk dat we gewoon weer gaan! Daarna zien we het wel weer. We zijn in ieder geval reuze blij!"

Wekelijks verrast de Postcode Loterij winnaars met de PostcodeStraatprijs. De meeste winnaars ontvangen 25.000 euro per lot, omdat zij met de StraatprijsVerdubbelaar meespelen. Anders is het winnende bedrag 12.500 euro per lot. Op deze pagina ziet u hoe de verdeling van de PostcodeStraatprijs werkt.



Uitreiking te zien op tv

De uitzending van de uitreiking in de Oude Kerkhof in Schiedam is op vrijdag 27 december te zien in 'Koffietijd' bij RTL 4. Het programma start om 10.00 uur.