Programma kaarsjesavond Schiedam bekend

Het was een hele bevalling, maar daar is die dan: het volledige programma van Kaarsjesavond Schiedam, stelt de organisatie.

Schiedam - Je vind alle informatie over Kaarsjesavond op www.kaarsjesavondschiedam.nl. En hieronder staat het programma.

Kaarsjesavond is traditiegetrouw dé avond waarop in Schiedam de duizenden lampjes in de kerstboom ontstoken. Op de tweede donderdag van december veranderd de binnenstad van Schiedam in een knus winters tafereel, bestaande uit een (kerst)markt, winters foodplein, muziekgroepen, buitenpodia en verschillende binnenprogramma's.



Kaarsjesavond vindt plaats in de binnenstad van Schiedam, met als hoofdlocaties de Grote Markt (hoofdpodium), het Land van Belofte, de Lange Kerkstraat en de Hoogstraat. Het programma van deze locaties wordt met elkaar verbonden door de kramen van de Kaarsjesmarkt. Langs deze kramen kun je heerlijk struinen voor lekker eten, curiosa en andere leuke snuisterijen.

DE GROTE MARKT

17:00 - 21:00 uur

Dit is het hoofdpodium programma van Kaarsjesavond:

17:00 - 18:00uur | Jonny Smokes

18:00 - 19:00 uur | Gospelkoor Glorious Touch

19:00 - 19:30 uur | Samenzang met Sint Bernardusschool

(je kunt hier de songteksten downloaden)

19:30 - 20:00 uur | de openingsshow bestaande uit de kersttoespraak van Burgemeester Cor Lamers en een korte theatervoorstelling van De Stokerij Schiedam waarin de duizenden lampjes in de kerstboom worden ontstoken.

20:00 - 21:00 uur | Villa Voice



De Kleine Prins(es)

Tijdens de openingsshow zie je een stukje uit de theatervoorstelling De Kleine Prins(es), een coproductie tussen De Stokerij Schiedam en Theater aan de Schie. Wil je de voorstelling bezoeken tussen 21 en 28 december? Reserveer hier direct jouw kaarten.

DE LANGE KERKSTRAAT

17:00 - 21:00 uur

Heb je trek gekregen of wil je genieten van winterse gerechten? Plof neer bij het winterse foodplein op de Lange Kerkstraat en geniet van heerlijke braadworst, biologische friet, verse hamburgers en nog veel meer. Ook kan je op de Lange Kerkstraat struinen langs verschillende (kerst)kramen met curiosa en andere leuke snuisterijen.



Grote of Sint-Janskerk

In de tuin van de Grote of Sint-Janskerk is tijdens Kaarsjesavond een kersteditie van 'Sunday in the City'. Aanvang is om 19:00 uur met live muziek, glühwein, warme chocolademelk en andere lekkere drankjes. Entree is gratis.



DE HOOGSTRAAT

17:00 - 21:00 uur

Op de Hoogstraat vind je alles: ondernemers blijven extra lang open, er is live muziek, het Proosjes Shopping Event vindt plaats en je kan struinen langs verschillende kramen.

Proosjes Shopping Event

Tijdens het Proosjes Shopping Event kan je vele voordelen scoren bij de deelnemende winkels in de Hoogstraat. Wie dat zijn? Dat kan je bekijken op deze facebookpagina.



Stedelijk Museum Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam heeft tussen 17:00 en 20:00 uur een winters programma rondom de kerstboom op het plein. De boom staat dit jaar in het teken van dierbare vrienden en familieleden. Je kunt je eigen doorzichtige kerstbal vullen met een foto of boodschap en deze tussen het licht in de boom laten hangen. Er is live muziek en warme chocomel met koek en glühwein.



Optreedplekken

Ter hoogte van de Korte Kerkstraat treden Natural Blend (17:15) en The Brassbells (18:15) op.



Ter hoogte van nummer 125 treden Denise Marie & Marcel Koster (17:00), Encore (18:15), The Brassbells (19:15) en De Zingende Kerstbomen (20:15) op.



Ter hoogte van het Stedelijk Museum treden Denise Marie & Marcel Koster (18:00) en Vocal Group Pitch Control (19:00 & 20:00) op.



Ter hoogte van nummer 25 treden Natural Blend (18:15), De Zingende Kerstbomen (19:15) en The Brassbells (20:15) op.



WINTER VILLAGE SCHIEDAM

17:00 - 21:00 uur

Winter Village Schiedam tovert tijdens Kaarsjesavond het Stadserf om tot een winters dorp. Tijdens Kaarsjesavond mag een rondje schaatsen op de sfeervolle ijsbaan natuurlijk niet ontbreken! Meer informatie over Winter Village Schiedam vindt je hier.

DE GROTE OF SINT-JANSKERK

Kaarsjesavond op unieke wijze meemaken? Op aanmelding mogen 24 mensen de kerk beklimmen onder begeleiding van historicus dr. Jan Willem Verkaik en Rob van Klaarwater. Het beklimmen van de kerk wordt mede mogelijk gemaakt door De Illustere School Schiedam. Zij zullen in twee groepen van 12 naar boven gaan. Eén van de beiaardiers bespeelt tijdens de klim kort het carillon. Met het ontsteken van de kerstboom zal men boven op de kerk staan en een uniek zicht hebben. Na afloop wordt er in Jeneverie 't Spul (Hoogstraat 92) rond 21:00 uur een film vertoond over de kerktoren. Meer informatie een aanmelden voor deze klim kan hier.

I-PUNT S'DAM

17:00 - 19:00 uur | Lange Kerkstraat 39

Prinses Elsa en de grappige Olaf komen tijdens Kaarsjesavond naar het I-Punt. Tussen 17:00 en 19:00 uur kun je hun ontmoeten, omhelzen en samen op de foto.

DE NIEUWE PASSAGE

18:00 - 20:30 uur | Hoogstraat 112

Bij binnenkomst kan je genieten van verschillende kerstoptredens en alle winkels zijn geopend tot 20:30 uur.



Optreed plekken

Bij de uitgang naar de Hoogstraat treden Elly Bezemer (18:00), Denise Marie & Marcel Koster (19:00) en Encore (20:00) op.



Bij de uitgang naar het Broersvest treedt de Zingende Kertsboom (18:00 & 19:00) op.



Bij de uitgang naar het Broersveld treden Lichtjes van Eigen Boezem (18:00), Anne-Tjerk Mante (19:00) en Elly Bezemer (19:45) op.

OPEN ART EXCHANGE

17:00 - 21:00 uur | Hoogstraat 85



Prachtige kersttentoonstelling.

TEMPEL OPTIEK

19:00 - 21:00 uur | Hoogstraat 2



Frank in Person treedt op. Dé Frank Sinatra imitator.

SLIJTERIJ ALAMBIC

17:00 - 21:00 uur | Hoogstraat 139



De gehele avond geopend met diverse winterse proeverijen.

STICHTING KUNSTWERKT

17:00 - 21:00 uur | Boterstraat 81



Tijdens de jaarlijkse KunstKerst bieden zo'n 25 deelnemers van Stichting KunstWerkt kleine werken aan tegen kleine prijzen. Dit in traditioneel feestelijke sfeer met een (gratis) hapje en een (betaald)drankje.

OUD-KATHOLIEKE KERK

17:00 - 21:00 uur | Dam 28



Heb je altijd al een kijkje willen nemen in de Oud-Katholieke Kerk? Kaarsjesavond is een mooi moment voor bezinning en het branden van een kaarsje, vooral in deze donkere adventstijd. Iedereen is welkom tussen 17:00 en 21:00 uur.