Alle Lidl winkels in Schiedam zijn nu 100 procent rookvrij

Lidl aan de Monseigneur Nolenslaan heeft gisteren de tabakswaren uit het schap gehaald. Hiermee zijn alle Lidl-winkels in Schiedam 100% rookvrij. De supermarkt voegt daad bij woord en zet hiermee de volgende stap richting een rookvrije generatie.

De gemeente Schiedam is aangesloten bij Alliantie Nederland Rookvrij en heeft de ambitie om generaties te laten opgroeien in een rookvrije samenleving. Lidl ondersteunt dit en maakt daarmee in één klap al haar drie winkels in Schiedam rookvrij.

Als duurzame organisatie heeft Lidl vorig jaar mei aangekondigd om als eerste supermarktketen te stoppen met de verkoop van sigaretten en tabak. Uiterlijk in 2022 zijn alle tabakswaren uit het Nederlandse Lidl schap verdwenen.



Sinds begin 2019 heeft Lidl een samenwerking met Alliantie Nederland Rookvrij. De beweging 'Op weg naar een Rookvrije Generatie' is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds.