Schiedammers doen mee aan Stadsvisie

De belangstelling vanuit de bevolking voor de te maken Stadsvisie Schiedam valt de gemeente bepaald niet tegen. Tot nu toe zijn er 1200 ansichtkaarten binnengekomen in de dertig brievenbussen die verspreid in Schiedam zijn neergezet.

Schiedam - Op de kaarten vermelden Schiedammers wat ze het belangrijkst vinden voor de toekomst van de stad. Via het digitale vragenformulier op de website toekomstschiedam.nl zijn zelfs al 1500 reacties binnengekomen. "Ook in de kerstvakantie kan iedereen zijn mening nog geven'', zegt Marjolein van Doorn, communicatieadviseur bij Stadsvisie.

Vanaf begin volgend jaar wil de gemeente de inhoud van alle reacties terugkoppelen naar de stad en daarover opnieuw in gesprek gaan met Schiedammers. Zo wordt duidelijk of en waar de tegenstellingen te vinden zijn als we het hebben over de toekomst van Schiedam.

Interessant wordt het als bijvoorbeeld de helft van de inspraakreacties uitwijst dat er meer woningen bij moeten komen en de andere helft dat er minder woningen en meer groene plekken moeten komen. Ook bij het maken van keuzes voor de Stadsvisie worden Schiedammers betrokken.