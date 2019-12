Mari Dingenouts pleit ook bij afscheid voor sport in de wijk

Mari Dingenouts houdt van sport. Niet alleen zelf maar zet zich in vooral voor de jeugd, ouderen en iedere Schiedammer. Daarom was hij jaren actief, vooral in de Gorzen waar zwembad Zuid alweer gesloten dreigt te worden. Twee keer is dat mislukt door burgeracties waar hij zich voor sterk maakte. Maar nu gaat zijn gezondheid voor. Hij neemt afscheid als vrijwilliger. "Maar als ze me nodig hebben ben ik er hoor."

Door Frank Willemse

Schiedam - Zaterdagochtend komt Mari Dingenouts terug als scheidsrechter voor de E'tjes van Excelsior 20. Hoewel hij zelf niet meer sport, blijft hij actief voor de kids. "Sport en bewegen is zo belangrijk en daar heb ik mij altijd voor ingezet", zegt de 75-jarige Mari Dingenouts uitkijkend vanuit zijn raam op de Maasboulevard. Na een leven actief als voorlichter, in de raad en als bestuurslid gaat hij het langzamer aan doen. Zijn gezondheid gaat voor al klinkt hij nog even fanatiek.

Vooral voor de Gorzen en Wijk West maakt hij zich al jaren druk om daar sport en bewegen te promoten. Sport moet terug naar de wijken en daar zijn sporthal en veldjes voor nodig. Trots vertelt hij dat Zwembad Zuid al twee keer is gered van de ondergang. Door wijkbewoners die zich ertegen verzette en met de stichting vrienden van zwembad Zuid waar hij actief in was.

Nu dreigt weer een sluiting maar een nieuw bestuur van vrienden is al opgericht. Hij wil hen niet voor de voeten lopen, maar wel zijn visie geven op Sport en Bewegen die hij essentieel noemt voor Schiedammers.

Sport moet terug in de wijken zoals in de Gorzen en Schiedam West die toch al onderbedeeld zijn wat sport accommodaties betreft. Met trainingsveldjes zoals actie van John de Wolf als Gorzenees die om een voetbalcourt in de wijk wil opzetten.

Zo moet Zwembad Zuid in 2021 gerenoveerd of vernieuwd worden. Sluiting is voor hem onbespreekbaar. Een multifunctioneel sportcentrum aan de Wilhelminahaven is zijn droom.

Een ideale plek voor alle watersport, zwembad met speeltoestellen, veldjes voor voetbal of volleybal en sporthal voor binnensporten. Naast een opgeknapte zwembad en dus een volledig sportcomplex."Je moet de jeugd en ouderen van de omliggende wijken een kans geven om te sporten."

Het moet een duurzaam multifunctioneel centrum worden met zowel binnen als buiten de kans elkaar te ontmoeten. "Niet alleen mega sportaccommodaties als Harga of Alexander op de rijksweg, maar kleinschalig en terug in de wijk."

Een nieuwe projectgroep 'vrienden van Zuid' werd opgericht die de exploitant (Optisport) en de gemeente wil overtuigen van het belang van zo'n sportcomplex. Hij wijst dat in 2004 en 2012 ook zwembad Zuid al moest verdwijnen en toch door actie open is gebleven. Nu staat weer zo'n operatie in 2020 te wachten.

Mari Dingenouts weet het zeker dat daar een centrum kan komen waar de wijken West en Gorzen blij van worden. "Breedtesport zorgt ervoor dat bewoners gezond blijven en daar moet de gemeente Schiedam wel voor zorgen."