Julianapark verandert drie dagen in een spannend sprookje

Wie in de donkere dagen voor Kerstmis naar meer licht verlangt, kan dit tekort, behalve met vitamine D, ook aanvullen met lichtkunst in het Julianapark. Op 12, 13 en 14 december vindt daar de zesde editie van het festival Winterlicht plaats. "Kinderen zullen vooral de vuurshow spannend vinden", lacht coördinator/organisator Aris de Bakker begripvol. "Aan het eind van zijn spectaculaire show steekt de vuurkunstenaar nog iets in de fik."

Door Els Neijts

Schiedam - Twintig nationale en internationale lichtkunstenaars gaan het park omtoveren tot sprookjesbos met een adembenemend spektakel vol licht én vuur. Op een podium in het hart van dit speciale winterbos wordt bovendien muziek gemaakt en gedanst en zijn er echte wintermaaltijden, -hapjes en drankjes te krijgen.

De ervaring heeft Aris de Bakker geleerd dat de bewoners van de omliggende wijken bijna als motten op het licht af komen. "Dat is natuurlijk ook wat we willen", onderstreept hij. "Normaal is het park in deze tijd 's avonds koud, donker en misschien zelfs eng, maar dán totaal niet.

"Vanaf de ingang zijn alle paden verlicht met heel veel vuurpotjes, in de bomen hangt verlichting en op twee plekken komt een vuurkorf. Als je de paden afloopt, kom je vanzelf langs alle twintig lichtkunstwerken."

De opening van Winterlicht wordt een bijzondere lampionoptocht. "We vertrekken richting park vanuit Schiedam-West", vertelt Aris. "Eigenlijk is dat een kippeneindje, maar daardoor kunnen de ouderen uit verzorgingshuis Frankeland ook meelopen.

Zij maken hun lampions zelf. Op één van de vorige edities hadden ouderen allemaal zelf een kunstwerkje gemaakt van verfrommelde papiertjes met daarin een lichtje. Dat brachten ze zelf, veelal achter de rollator of in de rolstoel, naar een talud aan het water."

Bij vorige edities is gebleken dat kunstenaars uit het hele land vanuit hun eigen fascinatie naar het park komen om het werk van collega's te ervaren. "Maar voor ons is het allerbelangrijkste dat de mensen uit Schiedam zelf zich betrokken voelen", verzekert Aris.

"Daarom doen buurtbewoners de catering en in verenigingsverband zorgen ze voor muziek en kinderactiviteiten. Onze prijzen zijn ook bewust laag gehouden. Voor een kleine maaltijd betaal je vijf euro en voor een glühwein-tje twee euro. De ervaring heeft ons geleerd dat als Schiedammers zich betrokken voelen, ze best iets willen geven als ze dat kunnen missen. Door de gratis toegang is het voor gezinnen ook te doen."

Eén van de blikvangers belooft de lichtgevende, vliegende SPACE PIG van Sander Bokkinga te worden. "Dit woeste beeld komt als een vliegtuig centraal in het park te hangen. Drie meter boven de grond. Met geluid, wind én rook!" Maar ook de andere lichtkunstwerken zullen bijzondere kleuren en geluiden tevoorschijn toveren. Ze zijn op 12, 13 en 14 december van 17.00 tot 22.00 uur te bekijken.

Winterlicht is gratis toegankelijk. Kijk voor meer info op www.winterlicht.nl