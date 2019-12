Laura Diane beschrijft leven in 't donker

Laura Diane in een steeg in de Schiedamse binnenstad, waar de zon vooral schaduwen afwerpt. (Foto: )

Laura Diane in een steeg in de Schiedamse binnenstad, waar de zon vooral schaduwen afwerpt. (Foto: )

In het dagelijks leven werkt Laura in de kinderopvang vlakbij haar woning in Schiedam-Centrum. Ze houdt van reizen en van grafisch ontwerpen. En van schrijven, want zaterdagmiddag is er in de bibliotheek in de Korenbeurs de feestelijke presentatie van haar debuutroman, 'Als de nacht eindigt'.

Door Kor Kegel

Schiedam - De 41-jarige Laura Diane, geboren en getogen in Schiedam-West, reikt zaterdag het eerste exemplaar uit aan haar ouders en ze wordt geïnterviewd door collega-auteur Chinouk Thijssen uit Rotterdam.

Ze schreef een spannende en donkere 'young adult', vooral gericht op jongvolwassenen tussen de 15 en 25 jaar. Ze schrijft over een dystopische samenleving en daar is alles ellendig aan. Dystopie is het tegenovergestelde van utopie, dat waar we juist op hopen.

"Nee, er zit geen rozengeur en maneschijn in mijn boek", zegt ze. Maar wel een sprankje hoop. Laura beschrijft de wereld in 2127. Hoofdpersonage Lya Marlow (17) heeft nog nooit de zon gezien. Een zonnevlam heeft de halve bevolking weggevaagd en niemand gaat overdag nog naar buiten.

Gevangen in haar eigen huis ziet Lya haar sterke vader wegkwijnen – hij is ongeneeslijk ziek – terwijl haar moeder druk bezig is met dochters toekomst. Lya voelt dat ze móet ontsnappen, al is het maar voor één dag… En dat doet ze, samen met vriendinnen Gwen en Carli. Maar ze moeten thuis zijn vóór de zon opkomt!

's nachts leven

"De personages leven 's nachts. Overdag slapen ze. Nu vind ik een donkere avond met kaarsjes aan ook heel gezellig, maar dat is toch wat anders dan alleen maar in de duisternis vertoeven", zegt ze. Thema's als familie, liefde, rouw en Noord-Amerika staan centraal in haar boek.

"Take That was mijn favoriete boyband. Ik schreef als tiener al fanfiction. Ik wilde altijd meer schrijven. Het young-adult-genre ontdekte ik gek genoeg pas na mijn dertigste. Tijdens een stedentrip in Engeland kocht ik de Twilight-saga van Stephenie Meyer en het pakte me.

Hunger games

"Ik stuitte ook op andere dystopische romans, 'The Hunger Games' en 'Divergent'. In 2013 besloot ik ook een boek in die sfeer te schrijven. Ik heb eindeloos onderzoek gedaan en daarom heeft het me zes jaar gekost. Toen ik klaar was, ben ik meteen begonnen aan het vervolg. Nee, daarna komt er niet nog een vervolg. Het zal een duologie zijn."

De plaats die ze beschrijft bestaat echt: Spruce Pine in North Carolina. Ze raadpleegde Google Maps en Streetview om te zien hoe het er uitziet. Ze kocht ook een boek over die plaats en ze mailde een hoogleraar om feiten te checken.

"Ik wil heel graag dat alles klopt", zegt ze. "Ik ben als de dood dat iemand zegt dat iets niet kan. Maar het speelt zich wel in de toekomst af, dus wie weet wat er dan allemaal mogelijk is. Ondanks al mijn notities met losse ideeën en zinnen schrijf ik vooral op gevoel.

'Perfect' zijn

"In de tijd waarin we nu leven, zeker door social media, legt bijna iedereen een filter over zijn of haar leven", zegt Laura. "De druk voor jongeren om 'perfect' te zijn is enorm. Ik hoor en lees zo vaak verhalen van jonge vrouwen die worstelen met zichzelf en voor de buitenwereld een masker opzetten, maar in werkelijkheid heel ongelukkig zijn.

"Ook al speelt mijn boek zich honderden jaren in de toekomst af en hebben ze dan geen social media meer, Lya, het hoofdpersonage is zo'n jonge vrouw. Ze heeft het ongelooflijk moeilijk, maar deelt dit niet met haar omgeving uit angst om als zwak gezien te worden.

Engels vertaald

"Ze is sterk, durft voor zichzelf en anderen op te komen, maar ze moet leren dat kwetsbaarheid en jezelf kwetsbaar opstellen juist ook heel veel moois kan brengen.''

Laura Diane is een pseudoniem. "Mijn eerste droom was om een roman te schrijven. Mijn tweede droom is dat het in het Engels vertaald wordt. Daar is mijn pseudoniem meer geschikt voor", zegt ze.

Met haar duistere boek hoopt ze jongeren te motiveren om hun dromen waar te maken. Ze heeft het zelf ook gedaan.



Op zaterdag 14 december viert Laura Diane van 16:00 tot 18:00 uur de release van 'Als de nacht eindigt' in Bibliotheek de Korenbeurs in Schiedam. Wil je erbij zijn? Stuur dan even een mail naar rsvp@lauradiane.nl