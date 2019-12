Agenda van de activiteiten in Schiedam

Woensdag

11 december

19.00 internationale dag van de rechten van de mens Wenneker Cinema, Vijgensteeg 2. Aanvang 19.00 uur

Wennekerpand Schiedam

Donderdag

12 december

12.00 OpenArtExchange Schiedam: Xmas Art Fair In aanloop naar kerst houdt OpenArtExchange een Xmas Art Fair met erkende lokale/buitenlandse kunstenaars, t/m 22/12. Preview 11/12 14:00u.

OpenArtExchange, Hoogstraat 85

14.00 Workshop E-books lenen Gratis eendaagse workshop op donderdag 12 december in de Bibliotheek in de Korenbeurs. Tijd: 14.00-16.00 uur. Info en aanmelden: 7146300.

Bibliotheek De Korenbeurs, Lange Haven 145

18.30 Meeleesclub Volwassenen die beter willen leren lezen en spreken in het Nederlands kunnen meedoen aan de Meeleesclub op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur in de Bibliotheek in de Korenbeurs.

Bibliotheek De Korenbeurs, Lange Haven 145 Schiedam

Vrijdag

13 december

12.00 OpenArtExchange Schiedam: Xmas Art Fair zie boven

20.00 Kerstconcert Orkestvereniging Wilton OV Wilton geeft samen met New Life Singers een vrolijk concert in kerstsfeer. Kaarten (€8) via info@ovwilton, aan de zaal €10.

kerkelijk zalencentrum De Ark, Hargplein 101

20.00 Kerst met Het Schiedams Koor Het Schiedams koor geeft een kerstconcert in de sfeervolle Dorpskerk in Kethel

Dorpskerk, Noordeinde 10, 3121kg Schiedam

Zaterdag

14 december

12.00 OpenArtExchange Schiedam: Xmas Art Fair

14.00 Open huis Plantagekerk Historische Rütter-orgel is te beluisteren. Vrije inloop.

Plantagekerk, Lange Nieuwstraat 61-63

Zondag

15 december

09.30 taizé viering Taizé-viering op de derde adventzondag, een meditatieve dienst in de Dorpskerk met liederen uit de Taizé traditie.

Dorpskerk, Noordeinde 10

12.00 OpenArtExchange Schiedam: Xmas Art Fair

13.00 Creatieve zondagmiddag Bij Galerie Ilias is er voor volwassenen de mogelijkheid om uw creativiteit te uiten. Materiaal zoals penseel is aanwezig. Informatie, tel. 0628173436

Galerie Ilias, Hoogstraat 169

13.30 De Gorzen Live! Ga mee op ontdekkingstocht door de Gorzen en ontdek muzikale pareltjes op onverwachte plekken in de wijk.

BVSZ, Leliestraat 10

14.00 Evangelische Kerkdienst Kerkdienst voor het hele gezin. Spreker: Erno Nikkels. Crèche 0-4 jaar en Kindernevendiensten van 5-12 jaar.

De Ark, Hargplein Schiedam

16.30 Opening expo NIET ZEIKEN - Schreihuisje De onthulling van het gloednieuwe werk NIET ZEIKEN van kunstenaar Rob Maan i.s.m. Jenneke ter Horst in het Schreihuisje. Wees welkom!

Schreihuisje, Hoofdplein 2 Schiedam

17.00 Kerstzang bij Kaarslicht Op zondag 15 december is weer de traditionele kerstzang in de met echte kaarsen verlichte Grote of St.Janskerk in Schiedam. Natuurlijk is er veel samenzang van bekende kerstliederen, die dit jaar begeleid wordt door de Rijnmondband en stadsorganist Arjen Leistra. Bijzonder is de medewerking van twee Schiedamse koren: het vrouwenkoor Femmes Pur Sang en het Koninklijk Schiedams mannenkoor Orpheus. Ze zingen deze middag zowel afzonderlijk als gezamenlijk.

Grote of St. Janskerk, Nieuwstraat 34