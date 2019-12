Schiedam in 't Kort

Bridge vervolgcursus

Schiedam - Bridgeclub Studiekring '66 start in januari een vervolgcursus Bridge. De cursus is bedoeld voor iedereen, die de basisprincipes van het bridgespel al kent. De aandacht ligt op verfijning van het bieden en de afspeeltechniek. Het is niet alleen theorie, maar vooral veel spelen met de kaarten in de hand om de geleerde kennis in de praktijk toe te passen. De cursus is onontbeerlijk voor iedereen die besloten heeft om van bridge zijn hobby te maken. De cursus bestaat uit 12 lessen op woensdagmiddag van 8 januari t/m 25 maart van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur en wordt gegeven in Wijkcentrum 'De Erker' aan de Jan van Avennesstraat 32 in Schiedam. Meer informatie en aanmelden bij Liesbeth Smit-van der Aa: l_vd_aa@hotmail.com of tel. 010-4510451

Kerstconcert

Schiedam - Vrijdagavond 13 december verzorgen The New Life Singers en Orkestvereniging Wilton een kerstconcert. Het belooft een gevarieerde avond te worden met bekende en minder bekende kerstliederen die de revue passeren, afgewisseld met mooie sfeermuziek. Na afloop is er een gezellig samenzijn met muziek van de Wilton Dansband. "Wij zien u graag in 'De Ark' aan het Hargplein. Via info@ovwilton.nl kunt u kaartjes bestellen voor € 8,-, aan de zaal kosten deze € 10,- (incl. 1 consumptie koffie/thee gratis)

Kunst onder de kerstboom

Schiedam - Deelnemers van Stichting KunstWerkt tonen van 12 t/m 22 december kunst voor onder de kerstboom. Klein werk wordt aangeboden voor kleine prijzen. Kunstenaars en belangstellenden ontmoeten elkaar in traditioneel gezellige sfeer. De lijst van deelnemende kunstenaars staat op de website van KunstWerkt. Speciaal voor de Kaarsjesavond opent de KunstKerst al op donderdag 12 december van 17.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag 13 december is er een feestelijke avond met muziek van Magdalena Kalocìnska Duinhouwer (zang) en Marijn van der Linden (gitaar) vanaf 19.30 uur. Zij spelen mooie Poolse liedjes met bossanova muziek.

stichtingkunstwerkt.nl

Winter wandeling

Schiedam - Op 11 december organiseert Mooi Werk om 18.00 uur weer een gezellige sprookjesachtige winterwandeling voor wijkbewoners door Groenoord! Loop u ook mee? Start bij Harg-Spaland (onderdeel van de Frankelandgroep), Willem Andriessenlaan 2.