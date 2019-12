Wat is het dit jaar moeilijk

U zult zich afvragen waarmee ik het dit jaar moeilijk heb? Omdat ik geen kerstkaarten meer stuur en het geld dat ik daarmee uitspaar schenk aan de voedselbank, daarmee heb ik de afgelopen jaren veel Schiedammers aan het denken gezet. Op internet vond ik een artikel dat ook dit jaar door de voedselbank een Kerstdiner zou worden georganiseerd was mijn eerste gedachte: dáár ga ik mijn column aan wijden. Helaas voor mij, maar niet voor de voedselbank heeft er vorige week een uitgebreid stuk in uw Stadsblad gestaan en is dit Kerstdiner aan het woord gekomen. Er werden sponsors voor dit diner gevraagd en voor 25 euro kon men iemand sponsoren. Maar dit bedrag is voor veel mensen met een kleine beurs een heleboel geld.

Vandaar mijn oproep om toch ook dit jaar aan de Voedselbank een donatie te doen, bedenk dat kleine beetjes een hele grote berg maken. Vorig jaar was ik zo stom om een verkeerd banknummer te vermelden, maar dat mijn column goed gelezen wordt bleek uit de vele berichtjes hierover en hebben de mensen alsnog hun bijdrage op het goede nummer overgemaakt. Voor de goede orde is het nummer NL16INGB0006508238 t.n.v. stichting Voedselbank Schiedam. Maar waarom is het dit jaar zo moeilijk voor mij zult u zich afvragen? Het afgelopen jaar tijdens het rondkijken in Schiedam werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt dat er nog steeds zoveel eenzaamheid is. Besefte niet dat een zo simpel kaartje wonderen kan verrichten en mensen echt blij zijn met een kerstgroet. Dus heb ik toch maar weer kerstkaarten gekocht en ga die rondbrengen in een van de seniorenflats, dus geen kaarten voor familie en kennissen, maar gewoon anoniem. Misschien een idee voor u, kijk om u heen en bezorg een alleenstaande een kaartje, bedenk ook dat een ouder echtpaar zich best alleen kan voelen. Het kost weinig maar hun dank is onbetaalbaar. Als ik zie hoe hoog de boodschappen zijn opgestapeld in de wagentjes moet het toch geen probleem zijn om een kleine donatie te doen of een kaartje te bezorgen.

Joke Ballijns