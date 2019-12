liedjesbakker katinka polderman in wennekerpand

In Katinka Polderman draagt een steentje bij is Katinka Polderman ongepolijst, gortdroog, origineel en onverstoorbaar. Een voorstelling over menselijke arrogantie en dierlijk profiteursgedrag.

Schiedam - Katinka Polderman stond vorig jaar al met de show in het theater. Dankzij het grote succes is de voorstelling nogmaals te zien. Ze kreeg lovende kritiek van de pers. Zo schreef de Theaterkrant het volgende over haar voorstelling: ''Polderman draagt een steentje bij heeft een sterke thematiek, en valt op door de bijtende kritiek op het weglachen van echte problemen.

"Katinka Polderman pakt je langzaam in met haar droge stijl vol slimme woordspelingen, rake liedjes en sarcastische omdraaiingen. Ze levert bovendien een ijzersterk inhoudelijk programma over hoe mensen langzaam maar zeker de aarde verwoesten.''

In 2005 won ze zowel de jury- als de publieksprijs op het Leids Cabaretfestival.

Katinka Polderman draagt een steentje bij is op woensdag 18 december om 20.15 uur te zien in het Wennekerpand in Schiedam. Toegang vanaf 16,50 euro.

Kaarten zijn te reserveren via www.theateraandeschie.nl