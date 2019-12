Ga mee op safari met De Opvliegers

De Opvliegers gingen al op een cruise en dwaalden door de straten van New York, nu zijn de vrouwen van de succesvolle reeks vriendinnenvoorstellingen terug en dit maal gaan ze op safari!

Schiedam - In De Opvliegers 5: Op Safari, het laatste deel van deze vriendinnencomedy, gaan de vier vriendinnen naar Zuid-Afrika. Loes, Joke, Shirley en Moniek verliezen zich in safari's, wijn en bloedhete overnachtingen in een tent. Loes is gevraagd voor een fotoshoot in een nieuw maandblad met als thema: 'Lachend in de overgang'. De vriendinnen besluiten er meteen een vakantie aan vast te plakken, maar eenmaal daar gebeurt er van alles met de vrouwen. Van verliefd worden op een oudere man tot aan het afbranden van een huis. Overleven de vier vriendinnen de safari en zullen ze een echte neushoorn op de foto krijgen?

Na afloop geniet u van live muziek in de foyer. De Opvliegers 5: Op safari! – met Rian Gerritsen, Anouk van Nes, Joanne Telesford en Sandra Mattie - ziet u in Theater aan de Schie op vrijdag 13 december om 20.15 uur. Toegang vanaf € 23,50. Kaarten via www.theateraandeschie.nl