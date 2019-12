gezellig kerst in kethel is op 20 december

Op vrijdag 20 december is er om 19.00 en om 21.00 uur weer 'Kerst in Kethel', een bijzonder kerstconcert door koor en orkest van muziekvereniging Sint Radboud in en om de Dorpskerk van Kethel.

Schiedam - Luister naar en zing mee met bekende kerstliedjes en geniet van een concert met prachtige kerstmuziek. Na afloop is er warme chocolademelk en glühwijn! Kaarten (€ 5,-) via maaike@sintradboud.nl.

www.sintradboud.nl